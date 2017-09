Deulofeu: "Estamos muy contentos porque ganar en Getafe es complicado"

Getafe (Madrid), 16 sep (EFE).- Gerard Deulofeu, delantero del Barcelona, declaró que su equipo está "muy contento" porque ganar en Getafe es "complicado" y más en un campo en el que "no se podía jugar".

Dos goles de Denis Suárez y del brasileño Paulinho, ambos en la segunda mitad, permitieron al Barcelona llevarse los tres puntos del Coliseum Alfonso Pérez frente a un Getafe que se adelantó en el marcador con un tanto del japonés Gaku Shibasaki.

"Estamos muy contentos por esta victoria tan complicada. El Coliseum es un campo muy difícil, estaba seco y no se podía jugar. La Liga acaba de empezar, pero estos partidos se tienen que sacar", confesó el futbolista azulgrana.

Para Deulofeu, según van pasando los partidos "la cosa va mejorando y el equipo se encuentra mejor".

"Estamos mejorando y lo importante es que hemos sacado tres puntos que son muy importantes", dijo Deulofeu, que se mostró "muy contento" con su actuación en Getafe.

"A veces es mejor veinte o veinticinco minutos buenos que no sesenta o sesenta y cinco malos", concluyó.