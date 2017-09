Valverde acerca a Leo al área y Messi bate sus récords

El nuevo entrenador del Barça, Ernesto Valverde, ha decidido acercar a Leo Messi al área y el diez azulgrana ha respondido batiendo todos sus récords goleadores a principios de curso con 12 goles en ocho partidos entre Liga, Champions y Supercopa de España.

Perdido Neymar para la causa, tras su millonaria salida hacia París; y con Luis Suárez que no está en su mejor momento, debido a un problema físico; Valverde ha tenido que redefinir el papel de su estrella y el argentino ha respondido a lo grande.

"Es lo más inteligente que he visto en un terreno de juego. No estaba Luis Suárez y a Messi es igual donde le pongas. Convierte una jugada donde parece que no va a pasar nada y sí pasa", dijo Valverde tras el partido ante el Eibar.

El técnico ha encontrado respuestas a las diferentes situaciones planteadas. Cuando contó con Suárez y Dembéle, Valverde puso a Messi de media punta, ayer sin ninguno de los dos, Messi lució especialmente y encontró a otro socio inesperado: Paulinho.

Desde que ha empezado el curso, Messi ha marcado nueve goles en la Liga y eso que no marcó frente al Betis ni tampoco en Getafe y se ha convertido junto con Radamel Falcao (PSG) en el máximo goleador de las ligas europeas.

A estos nueve tantos hay que sumar los dos goles anotados en el partido de Champions frente al Juventus y el conseguido ante el Real Madrid en la Supercopa de España.

En total, Messi suma 358 goles en la Liga Española y solo le quedan siete goles para igualar el récord de Gerd Müller, que marcó 365 tantos en 427 en la Bundesliga y es el máximo goleador histórico de las Ligas Europea de toda la historia.

Según datos ofrecidos por UEFA.com, con los cuatro goles conseguidos ante el Eibar, Messi ha superado al segundo máximo goleador de la historia de las Ligas Europeas, el inglés Jimmy Greaves (1957-71), autor de 357 goles con las camisetas del Chelsea, Tottenham Hotspur y West Ham.

En el último partido del Barça, Messi se asoció muy bien con Paulinho. En su primera titularidad con Valverde, el brasileño fue determinante y confirmó lo apuntado ante el Getafe, cuando anotó el gol de la victoria a cinco minutos para el final.

Ante el Eibar, Paulinho anotó un gol y participó en dos de los cuatro goles de Messi. El brasileño suma argumentos para el nuevo Barça de Valverde, un dibujo en el que Messi está cada vez más cerca del área y cuenta con el pulmón extra del exjugador de Guangzhou Evergrande por el cual el Barça pagó 40 millones de euros.