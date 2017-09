El modesto Girona recibe al líder Barcelona en un partido histórico

Girona/Barcelona (España), 22 sep (EFE).- El Barcelona llega líder a un partido histórico mañana en el campo del Girona (20:45 horas(18:45 GMT), donde se medirá por primera vez al conjunto gerundense, que tuvo un buen arranque liguero, pero que acumula más de trescientos minutos sin marcar un gol.

El equipo de Ernesto Valverde, líder invicto en la Liga, acude a Montilivi en lo alto de la clasificación, y tras haber abierto una brecha de siete puntos con el Real Madrid después de cinco jornadas, además de haber mostrado un gran potencial goleador (17 tantos), que vuelve a tener en Lionel Messi a su máximo exponente, con nueve goles en la Liga.

Los barcelonistas vienen de golear al Eibar (6-1) en el Camp Nou, en el que Messi marcó cuatro tantos, y tras una alineación en la que no entró Luis Suárez, que vio el partido desde el banquillo. Con un solo tanto en la Liga, el uruguayo volverá a la titularidad en Girona, en el que será su partido cien con el FC Barcelona.

El Barça jugará la miércoles contra el Sporting de Portugal, en la segunda jornada de la Liga de Campeones, y tras haber realizado algunas alteraciones en la alineación contra el Eibar, existe la incógnita de si Valverde seguirá dando minutos a dos jugadores que están enrachados, como son Denis Suárez y Paulinho, titulares en el partido anterior y ambos bigoleadores, tanto contra el Eibar como contra el Getafe.

La ausencia por lesión del francés Dembélé tiene en el extremo izquierdo una posición en la que en los siguientes meses tanto Denis Suárez como Gerard Deulofeu tendrán un desafío para contar con minutos; el segundo por ser un especialista, cuanta con más opciones, pero el estado de gracia del primero también le da posibilidades.

Por parte del Girona, al buen arranque en la Liga le ha sucedido una seria de malos resultados, sin goles, pero no por ello ha decaído la ilusión ante este nuevo derbi catalán. Cuando el pasado 4 de junio el Girona certificó el histórico ascenso a Primera división, aficionados y jugadores del conjunto de Montilivi llenaron las calles de la ciudad catalana con un cántico: "Cuidado Leo Messi, Girona ya está aquí".

Efectivamente, desde que la entidad gerundense consiguió hacerse un hueco en la elite del fútbol español, el partido contra el Barcelona se convirtió en una de las citas más esperadas del calendario por la parroquia rojiblanca, que llenará los 13.500 asientos de Montilivi.

Pero el encuentro, el primero entre ambos conjuntos en competición oficial, no solo será especial para los aficionados, sino que también lo será para los jugadores. Así lo reconocía en la previa Àlex Granell, uno de los capitanes del equipo: "Cada partido es una experiencia única, pero el de mañana lo vivimos con unas sensaciones y unos sentimientos diferentes".

Pese a ser consciente de que los azulgranas son "uno de los tres mejores equipos del mundo", el '6' del Girona afirmó que el equipo "saldrá a competir".

En este sentido, puntuar mañana sería muy importante para los de Pablo Machín, que han sumado tan solo un punto de los últimos nueve posibles. Hasta el momento, el Girona ha dominado en varias fases de estos encuentros, pero el equipo ha sido incapaz de convertir las oportunidades de gol que ha tenido y acumula 332 minutos de liga sin marcar.

Para combatir la falta de acierto que está sufriendo el cuadro de Montilivi en este arranque de competición, Pablo Machín podría volver a alinear a Larry Kayode, que ya fue titular en el partido del miércoles en Leganés en detrimento de Portu. De hecho, ésta es una de las principales dudas que contempla el técnico soriano para el partido contra el Barça: optar por la habilidad y la versatilidad de Portu o por la velocidad y el olfato de Larry Kayode.

También puede haber novedades en la línea defensiva, ya que ni Marc Muniesa ni Pedro Alcalá han participado en el entrenamiento de este viernes. El catalán tuvo que retirarse del partido de Butarque en el minuto 60 y Pablo Machín admitió: "Seguramente será baja por precaución".

Si finalmente Alcalá no se recupera, será Jonás Ramalho, que aún no ha debutado en liga, el que ocupe su lugar en la alineación. En la demarcación del central zurdo, el canario Juanpe, titular en los últimos dos encuentros, parte como favorito para salir de inicio.

Alineaciones probables:

. Girona: Gorka Iraizoz; Pablo Maffeo, Jonás Ramalho o Pedro Alcalá, Bernardo Espinosa, Juanpe, Aday Benítez; Pere Pons, Àlex Granell, Borja García, Portu o Larry Kayode; y Christian Stuani.

. Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic o Paulinho, Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Deulfeu o Denis Suárez.

Árbitro: José María Sánchez Martínez, del comité murciano.

Estadio: Municipal de Montilivi.

Hora: 20.45.

-----------------------------

La clave: El Barcelona tratará de alargar su racha de victorias frente a un Girona que intentará volver a sumar los tres puntos después de tres encuentros sin hacerlo.

El dato: El encuentro de mañana entre el Girona y el Barcelona será el primero en competición oficial entre ambos conjuntos.

La frase: "Cuidado Leo Messi, Girona ya está aquí". Aficionados y jugadores del Girona gritaron este cántico en repetidas ocasiones en los actos de celebración del histórico ascenso a Primera división que el equipo rojiblanco consiguió el pasado mes de junio.

El entorno: Montilivi registrará un lleno histórico para el partido contra el Barcelona. Las entradas del encuentro hace días que están agotadas.