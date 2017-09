El Barça anuncia que hoy finaliza el voto de censura impulsado por Benedito

Barcelona, 27 sep (EFE).- El FC Barcelona acaba de anunciar que esta noche, a las once y media, finaliza el plazo que el socio Agustí Benedito tiene para entregar las papeletas que ha recogido para impulsar el voto de censura contra el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, y contra su junta.

El vicepresidente Jordi Cardoner ha exigido hoy a Agustí Benedito, en una conferencia de prensa en el Camp Nou, que entregue las papeletas recogidas, aunque no haya llegado al mínimo exigido (16.500), para que el club las valide y para conocer exactamente los apoyos reunidos entre los socios del club.

La moción de censura se puso a caminar a inicios del mes de septiembre por parte de los socios Agustí Benedito y Lluís Geli, y a pesar de que el club estableció el día 19 como tope para entregar las papeletas exigidas (16.500 papeletas), los impulsores plantearon dos desacuerdos: la moción de censura (14 días hábiles) debía iniciarse a partir del día siguiente en que se recibía las papeletas, y no cuando se entregaban, como sostenía el club en este segunda lectura, y que los sábados fuesen inhábiles.

De esta forma, la junta del Barça aceptó que la moción se pusiera en marcha a partir de que Benedito recogiese en las oficinas las papeletas para reunir firmas, pero se mantuvo intransigente a la hora de aceptar que los sábados fuesen no hábiles.

Por lo tanto, hoy el Barcelona ha aparecido en público para anunciar que esta noche a Benedito se le acaba el plazo de 14 días hábiles para entregar sus apoyos. Es más, Cardoner le ha "exigido" que los entregue, a pesar de que no haya reunido el mínimo exigible (16.500), aunque también ha señalado que los puede entregar cuando sea, pero que los acabe presentado al club.

La estrategia de Benedito es diferente, pues el impulsor hace una lectura de que los sábados deben ser considerados inhábiles. El que fuera dos veces candidato a la presidencia del FC Barcelona entiende que la fecha límite concluye el lunes 2 de octubre. A pesar de que desde que se puso en marcha el voto Agustí Bendito dispuso de logística dentro del Camp Nou en tres partidos (Espanyol, Juventus y Eibar) para recoger firmas entre socios, el Barça no le habilitará espacio alguno para el partido del domingo 1 de octubre contra Las Palmas.

Así, Jordi Cardoner no sólo ha informado de que hoy finaliza el plazo y ha exigido a Benedito que entregue los apoyos, sino que ha informado de que el club cuenta con cuatro informes que le son favorables en la interpretación de si el sábado es o no hábil. "Los anteriores votos de censura y en las elecciones del club, el sábado siempre fue hábil", ha subrayado Cardoner ante los medios.

"Además, Benedito deseaba la mediación del colegio de abogados. Pues bien, acabamos de recibir un informe de la decana en el que nos da la razón; el sábado es hábil", ha señalado el vicepresidente del club, con lo que se reafirma para que contar los catorce días hábiles de que disponen los impulsores del voto de censura, el sexto días de la semana resta jornadas a este periodo.

La exigencia a Benedito de que entregue las papeletas que haya reunido se asienta desde el club catalán en que el impulsor del voto de censura no puede tener bajo su custodia datos de asociados.

Se ha publicado en estos días que Benedito, que mañana ha convocado a los medios, podría estar planteándose no presentar las papeletas reunidas, por si promueve otro voto de censura. Los estatutos del Barcelona impiden plantear un voto de censura si antes no ha transcurrido un año del último presentado. Cardoner ha admitido que esta cuestión, que se recoge en los estatutos, aún no se ha evaluado en el club.

La idea expresada por Benedito es seguir reuniendo apoyos y entregarlos el día 2 de octubre. Hace unas jornadas el impulsor dejó entrever que podría llevar al club a los tribunales en el caso de que no se le reconozca que los sábados sean tratados como inhábiles. "Es inadmisible que Benedito nos condiciones la entrega de las papeletas al 2 de octubre, sin que lo avale un dictamen jurídico. Nosotros no gestionamos el club desde el miedo", ha dicho hoy Cardoner.