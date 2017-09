El Barça no ha planteado jugar contra Las Palmas con la camiseta de la senyera

Barcelona, 27 sep (EFE).- El vicepresidente barcelonista Jordi Cardoner ha admitido que el FC Barcelona no se ha planteado jugar este fin de semana contra Las Palmas con la camiseta cuatribarrada (la senyera catalana), porque entiende "que de quien depende, la Liga, no va a estar conforme".

"Saldremos al campo con la senyera (camiseta de calentamiento), pero jugaremos con la azulgrana. Llevaremos la senyera en el cuello (en un ribete en la parte trasera de la zamarra) y en el corazón", ha anunciado el directivo azulgrana.

En una comparecencia ante los medios, para tratar el voto de censura del socio Agustí Benedito contra la junta, a Cardoner se le ha planteado si el Barcelona había pensado en jugar con la camiseta cuatribarrada, que en anteriores temporadas había sido oficial, pero que ya no está entre las tres designadas para este curso.

El pasado fin de semana el Esportiu Lleida solicitó a la Federación Española de Fútbol poder jugar también con la camiseta cuatribarrada, pero se le denegó, hasta el punto de que lo volvió a plantear el día de partido y el árbitro advirtió que no se disputaría el encuentro de la Segunda B.

En el caso del Barça, el club azulgrana no ha llegado a plantear esta cuestión, para un día de partido que se espera con una atmósfera especial en el Camp Nou, ya que para ese día está convocado por el Parlament un referendo de autodeterminación, que ha sido declarado ilegal por el Gobierno y por instancias jurídicas.

Ante el clima que se va a vivir en Cataluña, Cardoner ha solicitado "respeto" para todas las manifestaciones que se puedan producir en el estadio azulgrana y ha emplazado a los asistentes a que se focalicen en animar a los jugadores de Ernesto Valverde.

"No será un día normal, porque es un día importante para nuestro país (Cataluña). Nosotros tenemos que focalizar el interés en el espectáculo, que es fútbol. El club ya se ha manifestado con claridad y contundencia, y hemos recibido felicitaciones de todas las instituciones del país (Cataluña)", ha argumentado.

A este respecto, el presidente de la Liga, Javier Tebas, criticó hace unos días que el Barcelona tomase parte en el proceso político que se vive en Cataluña. Hoy Cardoner le ha respondido con las siguientes palabras: "Me sabe mal, pero tengo que decirle 'zapatero, a tus zapatos'. El espacio que nos ocupa lo tratamos nosotros. Tebas está haciendo una buena labor en la Liga".

"Al Barcelona no le incomoda esta fecha (1 de octubre) y más porque es importante para Cataluña. Los intereses del Barça también están con el de la mayoría de los catalanes. Y por eso pedimos respeto", ha añadido.

Por otra parte, Cardoner se ha referido a uno de los ejecutivos importantes que tiene el club, Francesco Calvo, jefe de la área de negocio global del FC Barcelona, quien ha sido sancionado con quince meses de inhabilitación en Italia, al ser considerado máximo responsable de una trama relacionada con la mafia calabresa.

"Su profesionalidad en el club es espectacular. Se ajusta perfectamente al profesional que contratamos. Tenemos que ser respetuosos con la administración de Italia", ha se limitado a valorar Cardoner.