Benedito da por cerrado el voto de censura al no conseguir el mínimo de apoyos

Barcelona, 28 sep (EFE).- El empresario Agustí Benedito ha dado por concluido el voto de censura contra la directiva del FC Barcelona, tras reunir 12.504 apoyos, lejos de los 16.570 que necesitaba para promover un referendo para que se votase la continuidad de la junta de Josep Maria Bartomeu.

El FC Barcelona, a través de su vicepresidente Jordi Cardoner, informó ayer de que el voto de censura finalizaba poco antes de la medianoche y exigía a Benedito que entregase en el club las papeletas de apoyo.

A la exigencia de Cardoner de entregar las papeletas, Benedito ha explicado que anoche ante notario las destruyó todas, atendiendo a la solicitud "de muchos socios" que no han querido que el club sepa que han dado el apoyo a la moción. "No existe ninguna obligación ética ni moral de entregar al club los apoyos reunidos", ha precisado el socio barcelonista.

Por otra parte, Benedito ha anunciado que ha enviado este mañana un burofax al Barça para informar de que ha interpuesto una demanda ordinaria contra el club por privar a los socios de poderse sumarse al voto de censura hasta el 2 de octubre, fecha que los promotores consideran que es la válida para finalizar la recogida de apoyos, y no el 27 de septiembre, como estableció el FC Barcelona.

Durante el periodo del voto de censura, el club estableció las 23:30 horas del día 27 como plazo límite de entrega de los apoyos, pero el socio promotor consideró que la fecha debía ser el 2 de octubre, como consecuencia de que interpretaba que los sábados eran días inhábiles, posición contraria que defendió el club, recordando que en los anteriores votos de censura y las elecciones en el club, los sábados se habían considerado días hábiles.

Por lo tanto, en los 14 días hábiles que ha contado Agustí Benedito para reunir 16.570 apoyos, con los que habría logrado un referendo contra la junta de Bartomeu, el impulsor de la moción ha obtenido 12.504, a los que dice que se tendrían que sumar unos 1.500 "porque están en camino desde diferentes puntos de España".

"Nosotros contábamos que era el 2 de octubre la fecha tope y esperábamos esta última remesa días antes de esa fecha".

"Además, como este fin de semana hay partido contra Las Palmas, creemos que hubiésemos conseguido las firmas que nos faltaban", ha comentado Benedito, que ha cargado tanto contra Jordi Cardoner como contra "los palos en las ruedas que ha puesto el club contra la moción".

Benedito se ha referido a que el club "ha entorpecido" el proceso y que el Barça no les permitió contar con fotocopiadoras propias cuando se instalaron carpas en día de partido para la recogida de firmas. Con el material que suministró el Barcelona "se tardaba quince segundos en hacer una fotocopia, de ahí las largas colas que se han visto dentro del Camp Nou".