El Barça busca un siete de siete ante un rival que estrena entrenador

Barcelona/Las Palmas de Gran Canaria, 30 sep (EFE).- El Barcelona, líder invicto, busca un triunfo que le lleve al siete de siete en este arranque de Liga, mañana en el Camp Nou (16.15 h.), ante un Las Palmas que llega con nuevo técnico, Paco Ayestarán, tras la sorprendente dimisión de Manolo Márquez.

El partido se enmarca en una jornada con una atmósfera social en Cataluña vinculada al referéndum por la independencia promovido por el Parlamento catalán y tachado de ilegal por el Gobierno español y la instancia judicial.

El equipo de Ernesto Valverde lleva jugados seis partidos de Liga con victoria en todos y si gana a Las Palmas batirá récords de inicios similares de Johan Cruyff y Pep Guardiola, pero aún estará por debajo del mejor arranque barcelonista de todos los tiempos, con ocho victorias seguidas, las del Barça del Tata Martino (2013-14).

El momento de Las Palmas, en la frontera con la zona de descenso y cuyo periplo en el Camp Nou no es nada exitoso (2 victorias y tres empates en 33 visitas; el año pasado cayó 5-0), junto a la inercia de los barcelonistas, otorga a estos últimos todo el favoritismo para llevarse los tres puntos.

El Barça viene de ganar por 0-1 al Sporting de Portugal en la segunda jornada de la Liga de Campeones, gracias a un tanto en propia puerta de los locales, y de un 0-3 en el campo del Girona, donde los barcelonistas fueron muy superiores, pero el camino a la victoria se les allanó gracias a dos goles en propio puerta del equipo local.

El juego de los barcelonistas no es exquisito, pero los resultados les acompañan y, además, en defensa el equipo azulgrana no pasa muchos apuros y tampoco la meta de Ter Stegen, con solo dos goles encajados en la Liga.

Este será el último partido antes del parón por los encuentros de selecciones y es posible que, después de algunas rotaciones, Ernesto Valverde opte por el equipo de gala, en el que se espera el regreso de Gerard Deulofeu tras dos encuentros sin ser titular. De hecho, el extremo ha salido en el once en todos los partidos de Liga en el Camp Nou.

La participación de Messi supondrá para el argentino su partido 593 con el Barça, con lo que igualará el registro establecido por Carles Puyol, el tercer barcelonista con más alineaciones como azulgrana, sólo por debajo de Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

El estreno de Pako Ayestarán en el banquillo del equipo insular marca la visita de la UD Las Palmas al Camp Nou, después de una semana convulsa tras la dimisión el lunes del anterior entrenador, precisamente un barcelonés como Manolo Márquez.

El técnico vasco ha asumido el mando y afronta el partido de mañana con solo dos entrenamientos, sin apenas tiempo de terminar de conocer a sus nuevos futbolistas, en una decisión tan arriesgada como valiente, justo antes del parón liguero que le permitirá trabajar con más tiempo y, probablemente, también con más efectivos.

Ayestarán ve la visita al líder como una "oportunidad" y un "reto" de iniciar con buen pie su nueva andadura, y con el recuerdo del triunfo que obtuvo en abril de 2016 en el coliseo azulgrana cuando entrenaba al Valencia (1-2).

No lo tendrá fácil el preparador guipuzcoano, no solo por la dificultad que ya entraña la visita al conjunto de Ernesto Valverde, sino por las importantes bajas con las que acudirá a la cita, como los lesionados Dani Castellano, Samper -cedido por el Barcelona, pero que podía jugar el partido-, Halilovic, Víctor Machín 'Vitolo', Rémy y Momo, además de Pedro Bigas por "exceso de centrales", según ha comentado hoy en su primera y sorprendente decisión técnica.

Sin apenas margen para dar instrucciones a sus jugadores, Ayestarán ha querido corregir algunos aspectos básicos como tener las líneas más juntas, cerrar espacios y propiciar las ayudas defensivas para tratar de hacer un buen papel en el Camp Nou.

Su idea es recuperar el estilo de juego que caracterizó a la Unión Deportiva con Quique Setién las dos últimas temporadas, aunque el destino le hará debutar en el escenario quizá más complicado para discutirle la posesión al rival y donde Las Palmas no gana desde hace 46 años.

- Alineaciones probables:

. Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Deulofeu.

. Las Palmas: Chichizola; Míchel Macedo, David García, Lemos, Ximo Navarro; Tana, Aquilani, Vicente Gómez; Tannane, Calleri y Jonathan Viera

Árbitro: José Luis Munuera Montero, del comité andaluz.

Estadio: Camp Nou.

Horario: 16:15h.

Puestos: Barcelona (1º, 18 puntos); Las Palmas (16º, 6 puntos).

La clave: La llegada de un nuevo técnico a Las Palmas tras la crisis por la dimisión de Márquez, para afrontar el reto de doblegar al líder Barça e invicto de la Liga.

El dato: Messi está a un partido de llegar a los 593 de uno de los futbolistas con más alineaciones en el Barça, Carles Puyol. La última vez que Las Palmas puntuó en el Camp Nou fue en la temporada 2001-02 (1-1).

La frase: Gerard Piqué ha vuelto a generar debate con un mensaje en Twitter, relacionado con el referéndum de mañana: "Desde hoy hasta el domingo, expresémonos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Cantemos bien alto y bien fuerte #Votarem".

El entorno: La atmósfera que rodea a la celebración del referéndum por la independencia, prohibido por el Gobierno, envolverá también el Camp Nou, que espera manifestaciones desde la grada durante el partido.