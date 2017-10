El Barça vacía el campo para evitar altercados en el partido contra Las Palmas

Barcelona, 1 oct (EFE).- El primero de octubre entrará en la historia del FC Barcelona como una jornada en la que la junta directiva obligó a cerrar el Camp Nou para la disputa del Barça-Las Palmas (3-0), después de no conseguir de La Liga ni de los Mossos para que se prestasen a aplazar el partido por riesgo de altercados.

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, estuvo negociando para que el partido fuese aplazado, ya que entendía que la tensión que se ha vivido en Cataluña durante la votación del referéndum podía trasladarse el Camp Nou.

De hecho, poco antes de iniciarse el partido, el colectivo de peñas de animación del gol norte, amparado por la directiva azulgrana, envió una comunicado animando a los socios a invadir el campo a partir del minuto 1, argumentado que ante los incidentes vividos en diversos colegios electorales no se podía disputar el encuentro.

Hace unos días, en una conferencia de prensa para dar por concluido el voto de censura contra la junta azulgrana, el vicepresidente primero, Jordi Cardoner, aseguró que la fecha de celebración del partido le iba bien al Barça porque así descansaba un día más tras el encuentro de Liga de Campeones frente al Sporting de Portugal.

A pesar de la atmósfera que se podía generar en Cataluña con la celebración del referéndum para la independencia, promovido por el Parlament, pero tachado de ilegal por el Gobierno y la instancia judicial, el Barça no contempló que pudiese caldearse el ambiente como así ha ocurrido en muchos colegios electorales cuando ha intervenido la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos para evitar la votación.

Desde la mañana, diversos incidentes han llevado a pensar que el partido podía suspenderse. De hecho, las federaciones catalanes de fútbol y baloncesto así lo han hecho con todos los partidos bajo su jurisdicción, pasado el mediodía, por las tensiones que se estaban viviendo en muchos puntos.

El Barcelona ha sondeado a los Mossos para que determinasen el riesgo del partido, pero el cuerpo policial autonómico ha considerado que con el operativo dispuesto para el partido se cubría cualquier contingencia.

Otra tecla que ha tocado la directiva de Josep Maria Bartomeu ha sido la de la LaLiga, donde no ha encontrado la respuesta esperada, ya que la patronal del fútbol se ha negado a cambiar el día del partido. Así, la junta de Bartomeu ha anulado el almuerzo con los representantes de Las Palmas y ha convocado a la junta de forma urgente en las instalaciones del Camp Nou.

Allí, la posición de Josep Maria Bartomeu, y la de los directivos que le han secundado, ha sido la ganadora. La idea era que el partido se jugase, para no perder los puntos, pero se iba a hacer con el campo vacío, con el objetivo, según ha explicado el propio presidente, de enviar una imagen "del Camp Nou sea más impactante", y no la simple "noticia" de no jugarse el choque contra Las Palmas.

El presidente ha visitado el vestuario barcelonista, y como ha asegurado el propio entrenador Ernesto Valverde, ha explicado la motivación que le ha llevado a decidir que el partido se jugase a puerta cerrada. "La decisión de que el campo esté vacío ha sido mía", ha garantizado Bartomeu.

La reacción inminente a esta determinación es que dos directivos han presentado la dimisión, como son Carles Vilarrubí y doctor Jordi Moner, siendo éste el segundo adiós del oftalmólogo, después de que en el 2005, bajo la presidencia de Joan Laporta, también presentase su renuncia en aquella directiva, junto a cuatro compañeros más: Sandro Rosell, Javier Faus, Jordi Moix y Josep Maria Bartomeu.

El presidente barcelonista, que hace unos días vio cómo la moción de censura que pesaba contra él caía en saco roto, después de que el que fuera dos veces aspirante a la presidencia, Agustí Benedito, no lograse los apoyos mínimos, ha asegurado que llegará "hasta el fondo" con La Liga por no haber logrado de este organismo el aplazamiento del partido.

Mientras, el FC Barcelona ha ganado por 3-0 al Las Palmas, con dos goles de Messi y otro de Busquets, que han permitido sumar su séptima victoria seguida y quedarse a un solo triunfo de igualar los ocho consecutivos del Barça del 'Tata' Martino hace unas temporadas.

Finalizado el partido, la aparición de Gerard Piqué ha vuelto a generar mucha expectación. El central barcelonista, que por la mañana había colgado una fotografía votando en el referéndum, ha dicho que si se le considera un problema para la selección, que no tiene "ningún problema" en dar un paso al lado.