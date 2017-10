Busquets: "No ha sido agradable jugar sin público"

Sergio Busquets, centrocampista del FC Barcelona, ha afirmado al término del partido ante la UD Las Palmas en el Camp Nou que "no ha sido agradable jugar sin público, estábamos al tanto de lo que sucedía, se barajó no jugar pero a nivel deportivo nos perjudicaba mucho y se ha creído conveniente jugar así, sin público".

Busquets, en BeinSports, subrayó que "todo afecta horas antes del partido, estar pendiente de otras cosas; lo importante es que hemos vuelto a hacer goles, con un segundo tiempo bueno, presionando, haciendo goles".

Sobre su gol ante la UD Las Palmas, algo poco habitual en su trayectoria, dijo: "siempre es importante ayudar al equipo, no es característica mía marcar goles, pero siempre es motivo de alegría marcar un gol de alguien que no sea Leo ni Luis Suárez".