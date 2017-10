Presión desde las redes sociales para que el Barça no juegue el partido

Barcelona, 1 oct (EFE).- El FC Barcelona está recibiendo numerosas presiones desde las redes sociales para que no se dispute esta tarde el partido contra Las Palmas, en mensajes que apelan a la "dignidad", después de algunos incidentes en colegios donde se está votando el referéndum para la independencia de Cataluña, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Uno de los últimos aspirantes a la presidencia del FC Barcelona, Toni Freixa, ha dicho en su cuenta de Twitter: "Por dignidad y solidaridad con la población de Cataluña hoy no podemos jugar fcbarcelona.cat".

Por su parte, el Barcelona ha programado una reunión de urgencia de su junta para abordar el asunto, así como trasladar a La Liga la posibilidad de aplazar el partido ante la tensión que se vive en la Ciudad Condal, donde ha habido cargas policiales y heridos.

"El Barcelona no tiene que jugar hoy como protesta por la inadmisible represión que está sufriendo Cataluña", ha escrito en su cuenta Agustí Benedito, dos veces aspirante a la presidencia y que ha impulsado un voto de censura contra la junta de Josep Maria Bartomeu, que finalmente no ha prosperado por falta de apoyos.

El editor Víctor Font, que aspira a ser presidente del club, ha escrito en Twitter: "Pedimos al @FCBarcelona que se niegue a jugar esta tarde su partido, por protesta por la inadmisible represión del referéndum".

Joan Laporta, presidente azulgrana desde el 2003 al 2010, se ha mostrado muy activo durante los preparativos del referéndum, pero aún no se ha manifestado sobre un asunto que se está convirtiendo en tendencia en Twitter.

Periodistas de renombre como José Joaquín Brotons ha dicho lo siguiente: "Sería coherente que el @FCBarcelona se negará a jugar hoy su partido de @laliga tras su comunicado apoyando el #Referendum? Es una pregunta".

Mientras, otro informador como es Màrius Serra ha escrito en su cuenta de Twitter: "Verdad que tanto el @FCBarcelona_cat como UD @LasPalmasSphera NO jugaréis a la pelota mientras la policía española pega a ciudadanos?".