El Atlético no facilitará entradas al Barça por motivos logísticos

El Atlético de Madrid ha comunicado al Barcelona que no le facilitará las entradas previstas para el partido de Liga que ambos equipos disputarán el sábado, 14 de octubre (20.45 horas), en el Wanda Metropolitano.

Según ha informado el club azulgrana, la entidad madrileña ha alegado problemas logísticos en su nuevo estadio para no poner a su disposición las entradas que inicialmente iban destinadas a los aficionados azulgranas.

Por este motivo, el Atlético no atenderá las solicitudes de entradas que el Barça le había hecho llegar de sus peñas para el próximo encuentro liguero.