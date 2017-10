Iniesta: "Sigo siendo el mismo de siempre"

Barcelona, 9 oct (EFE).- El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, ha asegurado ser la misma persona que llegó a La Masía con 12 años con la idea de triunfar en el conjunto azulgrana.

"Soy el mismo de siempre. Me veo igual que cuando vine hace 21 años. Recuerdo que, en la pista del colegio, hacía con el balón lo que hago ahora. La necesidad de crecer y mejorar va haciendo que te superes, pero la esencia de lo que es mi persona no ha cambiado", ha explicado en una entrevista a Barça TV.

El manchego, que firmó el pasado 6 de octubre un contrato vitalicio con el club catalán, se ha convertido en uno de los grandes ídolos del Camp Nou.

Preguntado por si de niño se veía con opciones de hacerse un sitio en el Barcelona, Iniesta ha sido claro: "Soy una persona muy de ideas fijas. Desde el día que llegué aquí, mi única misión era triunfar en el Barça. Los inicios en el primer equipo no fueron fáciles, pero esta convicción y esta confianza tuvieron su recompensa".

Ahora, a sus 33 años, Iniesta dice tener ante sí el "reto" de "seguir manteniendo la ilusión de entrenar y jugar y poder seguir disfrutando jugando al fútbol", algo que asegura seguir haciendo cada día.