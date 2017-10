Atlético y Barcelona disputan el primer gran duelo del Wanda Metropolitano

Madrid/Barcelona, 13 oct (EFE).- Atlético y Barcelona disputarán mañana (20.45 horas(19.45 GMT) el primer gran duelo liguero del nuevo estadio Wanda Metropolitano, en el que el líder invicto encabezado por el argentino Lionel Messi visita al conjunto rojiblanco que entrena su compatriota Diego Simeone, que nunca les ha derrotado en Liga.

El Atlético, cuarto en la clasificación con 15 puntos, cuenta por victorias sus dos partidos en su nueva 'casa', en la que ha derrotado al Málaga (1-0) y al Sevilla (2-0), pero cayó en el descuento en la Liga de Campeones ante el Chelsea inglés (1-2); y recibe a un Barcelona invicto en siete jornadas, con 23 goles a favor y solo dos en contra.

El Wanda Metropolitano, nuevo estadio rojiblanco inaugurado el 16 de septiembre contra el Málaga, vivirá su primer duelo entre rojiblancos y azulgranas, un partido que asegura goles, hasta tres de media por encuentro en los 80 enfrentamientos ligueros entre ambos equipos, con 37 victorias locales y 23 visitantes.

No obstante, el Barcelona se le resiste al técnico atlético Diego Simeone en Liga, al que nunca ha ganado en once duelos, de los cuales en ocho se ha llevado derrotas y en tres ha empatado. Una de esas igualadas, en el Camp Nou un 17 de mayo de 2014, fue sin duda la más dulce porque supuso la Liga 2013-14 para los rojiblancos.

Sí sabe el técnico argentino lo que es derrotar al conjunto culé en la Liga de Campeones, donde en dos temporadas eliminaron al Barcelona en los cuartos de final de la máxima competición continental, ambas con triunfos como local (1-0 en la 2013-14 y 2-0 en la 2015-16).

El partido llega después de un periodo de encuentros de las selecciones internacionales para la clasificación al Mundial de Rusia 2018, el que se han desplazado una decena de jugadores rojiblancos y casi una veintena de azulgranas.

En los locales, la portería estará defendida por el guardameta esloveno Jan Oblak, indiscutible en el Atlético y fundamental para evitar los goles del argentino Leo Messi, que viene de anotar tres para llevar a su país al Mundial y acumula 27 tantos al Atlético en 34 enfrentamientos con este rival.

En la defensa, el uruguayo Diego Godín apunta al once titular junto al montenegrino Stefan Savic en el centro de la zaga y en los laterales Juanfran Torres y el brasileño Filipe Luis.

El centro del campo parece definido para 'Koke' Resurrección, Gabi Fernández, Saúl Ñíguez y el belga Yannick Carrasco, lo que conduce al banquillo al ghanés Thomas Partey, que ha sido titular en cinco de los siete partidos de esta temporada pero en esta ocasión aguardará su ocasión.

La punta del ataque será para el francés Antoine Griezmann y el argentino Ángel Correa, tal y como confirmó el propio Simeone en rueda de prensa, por lo que esperarán su oportunidad en el banquillo Fernando Torres y el francés Kevin Gameiro, ya que Luciano Vietto no entró en la convocatoria.

El Wanda Metropolitano medirá cómo le ha sentado el virus FIFA al Barcelona en su primer gran partido del curso en la Liga, al que llega invicto y con un Leo Messi en un extraordinario momento de forma tras el triplete que llevó a Argentina al Mundial de Rusia.

Los de Ernesto Valverde van como un cohete y han solventado sus siete partidos con victorias. Acumulan 21 puntos, 23 goles a favor, dos en contra y cinco puntos más que el segundo clasificado, el Sevilla.

Pero en el nuevo Wanda, seguramente todo será más complicado. Será un reto para el nuevo técnico barcelonista y es que Ernesto Valverde no ha ganado ni uno de los once partidos que sus anteriores equipos Valencia o Athletic Club ha jugado contra el Atlético del Cholo Simeone (ocho derrotas, tres empates).

También el Barça deberá superar el síndrome del nuevo estadio. Cada vez que se mide a un rival que estrena estadio no ha sido capaz de ganar.

En cuatro precedentes, el Barça ha sumado tres derrotas y un empate. Perdió en su estreno en Anoeta (1994, Real Sociedad 2-1), en Son Moix (1999, Mallorca 3-2), en el nuevo San Mamés (Athletic Club, 1-0) y arrancó un punto la primera vez que jugó en Montjuïc (Espanyol, 0-0).

Pero al margen de estas circunstancias, el momento de Messi y la fiabilidad del equipo azulgrana suponen dos avales incuestionables. El argentino es la 'bestia negra' de los atléticos, ya que en 34 partidos disputados, Messi ha marcado 27 goles, 12 de ellos en Madrid.

La nueva posición de Messi sobre el terreno de juego, como media punta desde la llegada de Valverde, también será puesta a prueba en un gran partido, después de que el estreno ante el Juventus en Champions se saldó con nota y una goleada de los azulgrana.

Además, Valverde estará pendiente de Andrés Iniesta, quien con una leve lesión, podría regresar mañana ante los colchoneros para liderar el medio campo.

Precisamente Iniesta es la principal duda, junto con el tercer delantero que acompañará a Messi y Suárez. También en el lateral derecho, Valverde podría dudar entre Semedo y Sergi Roberto.

El partido ante el Atlético de Madrid abre una serie de siete encuentros en 23 días, que podrían servir al Barça para encarrilar su clasificación para la siguiente ronda de la 'Champions'.

Los azulgrana jugarán en Liga y como visitantes ante Atlético de Madrid (14 octubre) y Athlétic Club (28) y en casa ante Málaga (21) y Sevilla (5 noviembre). En Champions afrontará dos partidos ante Olympiacos (18 en casa y 31 en Atenas) y un partido copero en Murcia (24).

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis; Koke, Saúl, Gabi, Carrasco; Griezmann y Correa.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto o Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta, Denis Suárez; Messi y Luis Suárez.

Árbitro: Mateu Lahoz (comité valenciano).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 20.45 (18.45 GMT).

----------------------------------

Puestos: Atlético (4º. 15 puntos). Barcelona (1º. 21 puntos).

La clave: Messi se estrena en el Wanda Metropolitano, hogar de un Atlético al que ha marcado 27 goles en 34 partidos.

El dato: Simeone no ha ganado nunca al Barcelona en once encuentros de Liga (tres empates y ocho derrotas), pero nunca ha perdido contra el técnico azulgrana Ernesto Valverde en otros once enfrentamientos.

La frase: Juanfran: "El Barcelona no solo es Messi, hay que estar encima de todos".

El entorno: La situación política en Cataluña planea sobre el encuentro, ante el cual el presidente del Atlético Enrique Cerezo ha declarado que será "un partido de fútbol, no una manifestación política".