El Barça, a consolidar el liderato ante el colista

Barcelona/Málaga, 20 oct (EFE).- El Barcelona recibe este sábado al Málaga, colista de LaLiga Santander y que llega si su meta Roberto Jiménez, con el objetivo de consolidarse en el liderato y cuajar, de nuevo, un buen partido que le permita seguir creciendo como equipo en este primer tercio de la temporada.

Tras encadenar siete victorias consecutivas, los hombres de Ernesto Valverde cedieron sus dos primeros puntos en el campeonato, al empatar (1-1), contra el Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano.

Sin embargo, la reacción del conjunto azulgrana, tras verse por debajo en el marcador, dejó muy satisfecho a Valverde, que ya ha destacado, en diversas ocasiones, la actitud y ambición que están mostrando sus jugadores.

La buena línea apuntada en el torneo doméstico se ha visto, además, refrendada en Europa, pues el Barcelona cuenta por triunfos sus tres duelos en la Liga de Campeones, donde se ha consolidado como primero de grupo y ya tiene un pie en los octavos de final.

Ante el Olympiacos (3-1), Valverde no pudo contar con Jordi Alba, que en el víspera del encuentro sufrió una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. El lateral catalán es duda ante el conjunto andaluz.

Sigue siendo baja por lesión el delantero Ousmane Dembélé y el centrocampista Rafinha Alcántara, mientras que el centrocampista Arda Turan regresó ayer a los entrenamientos tras superar una elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

En cualquier caso, Valverde no cuenta con el internacional turco, por lo que pese a recuperarse de su lesión casi con toda seguridad no entrará en la lista de convocados.

El técnico del conjunto azulgrana, que dará la convocatoria tras el entrenamiento de esta tarde, hará algunos cambios respecto al último partido de Liga de Campeones.

Nélson Semedo recuperará la titularidad en el lateral derecho en detrimento de Sergi Roberto, Iván Rakitic, suplente ante el Olympiacos, podría relevar a José Paulo Bezerra 'Paulinho' en el centro del campo, y Denis Suárez hacer lo propio con Andrés Iniesta. Arriba, Valverde podría mantener la tripleta atacante formada por Deulofeu, Messi y Luis Suárez.

El Málaga, después de ocho partidos, tiene un solo punto y es colista de la competición sin ninguna victoria, lo que le coloca en una situación muy complicada y, a tenor de la clasificación, con pocas opciones de conseguir el primer triunfo de la temporada.

El equipo entrenado por José Miguel González 'Míchel' tocó fondo la pasada jornada, al perder en La Rosaleda ante el Leganés por 0-2, lo que lo sitúa a cinco puntos de la permanencia y en una situación psicológica general marcada por el pesimismo y la amenaza, aún lejana pero ya apuntada en muchos sectores del malaguismo, del descenso.

Acudir al Camp Nou en esta situación no es lo más aconsejable, aunque en las últimas tres temporadas el Málaga ganó 0-1 con gol de Juanmi, perdió 1-0 e igualó a cero goles la pasada campaña.

Aún así, y con a priori escasas probabilidades de dar la sorpresa, el conjunto blanquiazul se agarra a un precedente ocurrido hace 18 años, cuando llegó al estadio azulgrana en puesto de descenso y acabó ganando 1-2 con tantos de Vicente Valcarce y Joaquín Agostinho.

Aparte de las estadísticas, en lo deportivo, el técnico malaguista vuelve a padecer el rigor de las bajas; entre ellas las de los medios José Recio, sancionado, y el serbio Zdravko Kuzmanovic, lesionado; además del lateral uruguayo Federico Ricca, cuya reaparición se ha frustrado al tenerse que operar nuevamente de uno de sus hombros.

Además, otra ausencia notable es la del guardameta Roberto Jiménez, el más fiable por el momento de los fichajes, quien al final no se ha restablecido de su contractura en el músculo sartorio derecho, por lo que le suplirá el joven Andrés Prieto, que debutará en Primera división tras llegar este verano desde el Espanyol.

Por el contrario, Míchel recupera el delantero Borja Bastón, tras haberse perdido los dos últimos encuentros por lesión.

- Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Digne; Sergio Busquets, Rakitic, Denis Suárez; Deulofeu, Messi, Luis Suárez.

Málaga: Andrés Prieto; Rosales, Torres, Baysse, Luis Hernández, Juan Carlos; Mula, Rolón, Juanpi, Adrián, Rolan.

Árbitro: González Fuertes (Comité asturiano).

Estadio: Camp Nou

Horario: 20.45 hora local (18.45 gmt).

-----------------------------------------------------------------

Clasificación: Barcelona (1º, 22 ptos.), Málaga (20º, 1 pto.)

El dato: Ésta será la tercer visita de Michel al Camp Nou, como entrenador. En las dos anteriores, perdió por la mínima (1-2) dirigiendo al Getafe.

El entorno: Con anterioridad al partido, se celebrará, en el Palau Blaugrana, la junta general de socios compromisarios del FC Barcelona para aprobar el balance económico del curso pasado y el presupuesto del presente.