La junta azulgrana presenta ante los socios un presupuesto récord de 897 millones

El FC Barcelona presenta mañana ante los socios compromisarios, en la asamblea anual de la entidad, unos números récord, con un cierre de ejercicio del curso pasado con una facturación de 708 millones de euros, y una propuesta de presupuesto para esta temporadas de 897 millones de euros.

Los socios compromisarios están citados mañana en el Palau Blaugrana a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda.

Las cifras que manejará la directiva de Josep Maria Bartomeu son todo un récord, y unido al momento deportivo, con liderato en todas las disciplinas profesionales, aventuran una reunión bastante plácida para el consejo azulgrana.

No obstante, el consejo solo se podría ver incomodado en el turno de preguntas, en cuanto al posicionamiento político de la entidad bajo la atmósfera que se respira en Cataluña con el proceso independentista, y que supuso dos dimisiones (Carles Vilarrubí y Jordi Monés), y el intento de moción de censura que impulsó el socio Agustí Bendito y que no prosperó.

Respecto a los números, el Barcelona presentará unas cuentas cerradas del curso 2016-17 en que ha obtenido 18'1 millones de beneficios, merced a una facturación de 708 millones de euros, lo que representa un incremento del 4% respecto al curso anterior, en el que se logró una cifra de 679 millones de euros.

Además, el buen estado de las cuentas que presenta el Barcelona también pone el énfasis en al reducción de la deuda (24'5 millones de euros), y que ha quedado fijada en 247 millones.

El club habla de "solidez" y "sostenibilidad" debido a los seis años consecutivos que lleva cerrando el curso económico con beneficios, hasta alcanzar los 184 de euros, de los cuales 18'1 corresponden al ejercicio cerrado.

Los ámbitos de facturación de partidos y eventos en el Camp Nou (175 millones de euros), los derechos de televisión (178) y el márketing (264) son los pesos pesados en cuanto a la gran facturación con la que ha cerrado el Barcelona su último ejercicio.

En la partida de gastos, los sueldos de deportistas siguen siendo la gran devoradora de la caja de la entidad azulgrana, ya que de los 677 millones de euros en gastos, 432 se destinan a salarios deportivos, aunque esta partida es tres millones de euros menos que la del ejercicio 2015-16 (435). En cuanto a los salarios no deportivos, el Barcelona paga 39 millones de euros.

Hace dos temporadas, el Barcelona tenía destinado a sueldos el 73% de sus ingresos, superando en tres puntos el margen de seguridad que se considera óptimo, que va entre el 55 y el 70%. Este año, tras reducirlo el año pasado al 69%, lo ha bajado al 63% (432 millones de euros en salarios deportivos).

Acerca del presupuesto del año que viene, los 222 millones de euros recibidos por la cláusula de rescisión de contrato que el PSG pagó por Neymar Jr este verano han posibilitado que el Barcelona haya hecho una previsión de ingresos de 897 millones de euros, acercándose a los 1.000 que la junta de Bartomeu tiene previsto alcanzar para el año 2021.

El gran incremento, además del dinero procedente del PSG, también se debe al nuevo formato de repartición de los derechos de televisión (186 millones de euros), a la facturación por la actividad en el Camp Nou (195), a la entrada en vigor del muevo contrato con el patrocinador principal, Rakuten, (300) y a la partida de traspasos y altas, que pasa de 73 millones el curso pasado a los 198 para éste.

Una de las partidas de gasto que crece en gran medida es la de salarios, que pasa de 365 millones a 479, debido a las renovaciones e incorporaciones, según argumenta el Barça. A esta última cantidad, se suman los 109 millones de euros en amortizaciones por fichajes, que pasa de 67 a 109 millones de euros. Este curso, el Barcelona abonará en sueldos no deportivos 42 millones de euros.

Este es el orden del día de la asamblea de compromisarios de mañana en el Palau Blaugrana, que está prevista que arranque a las 11:00 horas, con una pausa para un almuerzo al mediodía, y que finalizará entre las 20:00 y 21:00 horas:

1. Informe del presidente (Josep Maria Bartomeu).

2. Informe y aprobación de la liquidación del ejercicio económico correspondiente a la temporada 2016/17.

3. Informe y aprobación del presupuesto del ejercicio económico correspondiente a la temporada 2017/18.

4. Informe del secretario técnico (Roberto Fernández).

5. Ratificar, en su caso, el acuerdo con Parques Reunidos.

6. Ratificar, en su caso, el acuerdo de la Barça Academy NY, en los EE.UU.

7. Propuestas de socios de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.11 de los Estatutos.

8. Informe de la Comisión de Control y Transparencia.

9. Informe del Síndico de los Socios.

10. Turno abierto de intervenciones.