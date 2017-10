Valverde advierte: "El Málaga es un rival que se suele atragantar"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha advertido hoy que el Málaga es "un rival que se suele atragantar", ya que ha logrado arrancar una victoria y un empate en sus últimas tres visitas al Camp Nou.

Además, ha recordado que el Barça "perdió la temporada pasada un partido decisivo en la lucha por el título" en La Rosaleda, "un motivo más para estar preparados".

Aunque mañana les visitará el colista de LaLiga Santander, Valverde opina que el Málaga ocupa una posición inmerecida. "Creo que no juegan tan mal para estar solo con un punto. Está acusando mucho las bajas que han tenido este verano, sobre todo en el centro del campo", ha apuntado el preparador extremeño.

Por otro lado, ha dicho no sentirse en el papel de un verdugo por poder provoca la destitución del entrenador del conjunto malagueño, José Miguel González 'Michel', si éste sale derrotado mañana.

"No te sientes verdugo de nadie cuando vas a por un partido y lo que intentas es ganar. Tengo mucho respeto por Michel. Es un gran entrenador", ha remarcado.

Valverde que mantiene al equipo como líder en todas las competiciones, cien días después de aterrizar en el banquillo del Camp Nou, ha calificado esta primer etapa como técnico del Barça, "con un 10, porque hay que tirar por elevación", ha apuntado entre risas.

"Desde luego, aburridos no han sido. Vamos a ver si los próximos cien días son más tranquilos", ha indicado Ernesto Valverde, quien ha restado importancia a la buena impresión que ha causado en el club y en la afición desde su llegada.

"Esto del amor ya sabemos como es en el fútbol: te enamoras y te desenamoras muy rápido. Las cosas van muy bien, todo es muy bonito, pero también se puede torcer. Eso sí, los jugadores me lo ponen fácil. Es un grupo compacto y ambicioso, y eso es siempre facilita la labor del entrenador", ha explicado.

Preguntado si dirigiendo a ese grupo lleno de ambición, es razonable pensar en un nuevo triplete, Valverde prefiere no marcarse ninguna cifra de títulos: "La idea es ganarlo todo. En este club tenemos la obligación de intentarlo. Pero primero uno y después ya veremos".

Por último, el entrenador del Barcelona se ha referido a dos nombres propios. El primero, el defensa Jordi Alba, baja ante Olympiacos por una sobrecarga y del que ha dejado entrever que tampoco jugará contra el Málaga.

"Tendremos precaución con Jordi Alba. No queremos forzarle, y pensamos que pronto estará bien" ha comentado sobre el estado físico del lateral.

Respecto a la mala racha goleadora de Luis Suárez, que esta temporada lleva solo tres tantos, Valverde ha dicho estar muy tranquilo.

"Sabemos que 3, 4 o 5 ocasiones las va a tener seguro cada partido y que va fabricar otras para sus compañeros. Y si no, toca las narices a los defensas rivales. Es verdad que tiene algunas molestias, pero no son nada importante e incluso han ido remitiendo. Lo que me preocuparía es que no tuviera ocasiones", ha sentenciado.