Bartomeu: "No podemos ser instrumento manipulable de nadie"

Barcelona, 21 oct (EFE).- El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha defendido la independencia de la entidad catalana ante las presiones que ha recibido en las últimas semanas, dentro de la atmósfera política que vive Cataluña, y ha asegurado que el Barça "no puede ser instrumento manipulable de nadie".

No obstante, el mandatario barcelonista ha señalado que es "inadmisible" que en un estado de derecho "haya personas encarceladas por sus ideas políticas", en alusión a los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmniu Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, posición del presidente que ha levantado aplausos entre los socios compromisarios.

En el informe del presidente durante la asamblea de compromisarios, que se está celebrando en el Palau Blaugrana, el mandatario azulgrana ha abierto su intervención hablado de la "posición del Barça" ante los hechos políticos que se están produciendo en Cataluña, desde que el 1 de octubre se llevó a cabo un referéndum de independencia.

Bartomeu ha subrayado que el Barça quiere estar en la Liga y que su participación "está asegurada", ya que la "viabilidad del club" pasa por mantener el vínculo con el torneo del que es fundador desde 1929.

El presidente del Barcelona ha defendido la posición del club ante los hechos que se produjeron el día de referéndum, cuando hubo actos violentos en algunos colegios electorales, con cargas policiales, lo que llevó al club a decidir que el partido contra Las Palmas se jugase a puerta cerrada, después de no conseguir se que aplazase.

"El 1 de octubre se dio una situación de excepcionalidad y se jugó el partido a puerta cerrada, aunque hubo socios que reclamaban que no se jugase. Ha sido la decisión más difícil que he tenido que adoptar desde que soy presidente. Asumí personalmente jugar a puerta cerrada", se ha justificado ante los socios compromisarios.

"Fue una medida excepcional ante una situación excepcional. Esta decisión no fue compartida por mucha gente, ni por dos directivos (Carles Vilarrubí y Jordi Monés), que acabaron dimitiendo y a los que agradezco todos estos últimos años" ha añadido.

Bartomeu ha subrayado que la posición del Barcelona ante la escena política viene dado por el lema que ha defendido desde hace semanas y que plasmó hace unas jornadas en una pancarta ("dialogo, respeto y deporte"), y el día que se sumó a la comisión de mediación entre el gobierno catalán y español para incitar al diálogo ante el bloqueo que se ha producido y que hoy se plasmará con la activación del artículo 155 de la Constitución.

"Nadie pude dudar del compromiso del Barça ante la situación que se vive. Siempre queremos respetar la pluralidad de la masa social del club. No se puede confundir la responsabilidad ante la tibieza que nos atribuyen. Que no se confundan. Sabemos que el Barcelona es mas que un club. El Camp Nou es un espacio libre para expresarse, dentro de la concordia y respeto, y tiene que seguir siéndolo. Hay que respetar a todo el mundo, a las mayorías y a las minorías", ha relatado.

"Es inadmisible en un Estado de derecho haya personas encarceladas por sus ideas políticas. Por eso, pedimos también respeto para el Barcelona. Pero el Barcelona no puede ser un instrumentos manipulable de nadie ni de intereses. Nadie puede apropiarse del escudo y de nuestra bandera", ha añadido, en alusión a las quejas de hace unos días de la ANC y Òmniun porque consideraron que la posición del Barça ante los encarcelados no ha sido contundente.

Bartomeu ha asegurado que su junta "actuará como siempre: en la defensa del club y la defensa de sus propietario. No pondremos en riesgo la viabilidad de la entidad. La viabilidad pasa por seguir jugando la Liga y mantener este vínculo".