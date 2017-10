Jose Arnaiz, el avión del filial pide pista para despegar

En las últimas semanas el nombre de Jose Arnaiz, de 22 años, ha empezado a sonar con fuerza en los mentideros del Miniestadi como uno de los jugadores a tener en cuenta con vistas al futuro, algo que en el partido copero de anoche del Barcelona ante el Real Murcia (3-0) confirmó con el debut soñado: gol y buenas sensaciones con el primer equipo

Su fichaje pasó algo desapercibido el pasado verano. Y eso que el Barcelona B pagó 3,4 millones más variables al Valladolid para hacerse con sus servicios.

Sus principales valedores, entre los cuales se encuentra el entrenador del filial, Gerard López, lo calificaron en su momento como un jugador que sorprendería al Miniestadi. Incluso algunos lo compararon con un "avión" por la banda derecha.

Sin embargo, su eclosión en el Barça B, con el que suma cuatro goles y tres asistencias, no debería sorprender a nadie. La temporada pasada, vistiendo la zamarra del Valladolid, ya dio muestras de su calidad sumando 12 goles y 3 asistencias en 35 partidos disputados.

Formado en la U.D. Talavera, Arnaiz dio el salto al Valladolid con 18 años primero jugando en el juvenil y el filial, y luego subiendo al primer equipo donde debutó con apenas 20 años en la Segunda División.

Pero no fue hasta el año pasado cuando el técnico Paco Herrera apostó decididamente por él. Una confianza que le ha permitido debutar con el primer equipo azulgrana dos meses después de su llegada al Miniestadi.

Su representante es René Ramos, el hermano del capitán del Real Madrid, y el encargado de cerrar el acuerdo con el club azulgrana después de que en la primera jornada de LaLiga 1/2/3 ambos equipos se vieran las caras en Pucela, donde el Barça B sumó los tres puntos (1-2).

En la segunda jornada, Arnaiz, acompañado por su compañera y su pequeña hija, presenciaron en el Miniestadi la contundente derrota del Barça B ante el Tenerife (0-3).

Desde entonces, el Talaverano ha jugado un total de 789 minutos, arrancando casi siempre desde la banda izquierda, a pierna cambiada, para potenciar su peligroso disparo con la diestra.

De hecho, tres de los cuatro goles con el filial han sido con esa pierna, la misma que utilizó para estrenarse como goleador del primer equipo en la Nueva Condomina.

En ese tanto, Arnaiz sacó a relucir sus mayores virtudes: habilidad en el uno contra uno, calidad en la conducción y rapidez de ejecución para armar un potente disparo. A ello se suma la capacidad de sacrificio en funciones defensivas para tapar la subida de los laterales del equipo rival.

Su buen partido mereció ayer también el elogio de Valverde, que no descartó que pueda jugar en el primer equipo en el futuro: "Cuando coge el balón de frente tiene la portería en la cabeza. Es un jugador que pienso que nos puede ayudar. Está en el B, pero espero que este primer paso que ha dado nos ayude en el futuro".

Con Ousmane Dembélé lesionado y Arda Turan, Aleix Vidal y Paco Alcácer lejos de entrar en los planes de Valverde, el Barcelona cuenta con tres delanteros natos -Messi, Suárez y Deulofeu- para afrontar los próximos meses de competición.

En el filial, Arnaiz, discreto lejos del césped, se perfila como una alternativa más para Valverde en un momento en el que el gol y el desequilibrio está muy caro en el mercado.

Todavía es temprano para determinar si este avión silencioso está preparado para despegar. De momento, ayer pidió tanda para gozar de más oportunidades con el primer equipo.

Víctor Martí.