Valverde: "Hemos tenido que sufrir, pero ¿quién no sufre en San Mamés?"

Bilbao, 28 oct (EFE).- El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se ha mostrado satisfecho de la victoria conseguida en San Mamés (0-2) aunque ha reconocido que el equipo azulgrana ha "tenido que sufrir" en 'La Catedral' para llevarse los tres puntos.

"El Athletic ha hecho un partido fuerte, les he visto muy bien. En el primer tiempo nos ha costado entrar, pero después hemos tenido opciones y se veía que podíamos marcar en cualquier momento. En el segundo nos ha costado. Nos han hecho daño y hemos sufrido para ganar, pero ¿quién no sufre en San Mamés?", ha reflexionado.

Valverde se ha felicitado de "tener la suerte" de poder contar con "el mejor jugador del mundo", un Leo Messi que además de encarrilar el partido con el primer gol ha protagonizado una acción "increíble" unos minutos antes que ha estrellado en el palo.

Por otro lado, el técnico ha admitido que le ha resultado "más extraño de lo pensaba" su regreso a San Mamés, esta vez al banquillo visitante, después de haber estado las cuatro últimas temporadas al frente del Athletic.

"Bien, pero un poco raro. Antes no quería hablar demasiado con la gente porque todos estábamos más pendientes del partido, pero ahora hemos estado hablando y estoy contento de venir y ver a todos mis amigos aquí", ha confesado el 'Txingurri' sobre sus sensaciones en este regreso a 'La Catedral'.