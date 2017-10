Valverde: "En Grecia he sentido el respeto de los más encarnizados rivales"

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró visiblemente emocionado en su regreso a Grecia "porque el Olympiacos ha significado mucho para mi y he sentido el respeto incluso de los más encarnizados rivales."

Valverde agradeció el cálido recibimiento en el Georgios Karaiskakis aunque se mostró convencido de que el público de Olympiacos este martes "no dejará de animar apasionadamente a su equipo".

Respecto a las dudas en el eje de la zaga, Valverde confirmó que Vermaelen ya tiene el alta médica y espera que Mascherano llegue listo al partido una vez recuperado de la infección en el pie.

Ambos jugadores realizaron ejercicios de calentamiento con total normalidad en la sesión de entrenamiento previa al partido de mañana.

El técnico azulgrana vaticinó que el Olympiacos que se espera para mañana será menos defensivo que en el Camp Nou, ya que "contará con el empuje de su gente".

Por su parte, Gerard Deulofeu expresó su objetivo de certificar mañana la clasificación para octavos de final "en una competición tan bonita como la Champions".

Respecto a la no titularidad del sábado, Deulofeu afirmó que es consciente que está "en el mejor equipo del mundo y hay otros jugadores que también lo hacen bien y pueden jugar en mi sitio".

El joven delantero alabó la etapa de su técnico en Grecia con quien, dijo, mantiene una buena relación y consideró que los minutos de juego dependen de su rendimiento.

El atacante catalán declaró su intención de permanecer muchos años en el club azulgrana y triunfar en el equipo de sus colores.

En la competición doméstica, Valverde quiso rebajar la euforia tras el tropiezo del Real Madrid y dijo que "las distancias no son definitivas".

Precisamente tras el resultado de Montilivi, Valverde comentó que "esta jornada demuestra que hay que darle mucho valor a las victorias porque a todos nos cuesta ganar."

Por otro lado, el delantero de Riudarenes no escondió su sonrisa con la victoria del Girona, equipo de su provincia, frente a un "rival directo" como el Real Madrid, y declaró que vio el partido y "fue un buen resultado".

El Txingurri admitió seguir con expectación el conflicto catalán pero afirmó que el equipo debe centrarse en el fútbol, "que es lo que mejor sabe hacer".