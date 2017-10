Así ve un alemán como Ter Stegen el tema de la independencia

El tema de la independencia de Cataluña no es en absoluto ajeno al vestuario del Barcelona, un club que ha apoyado públicamente la celebración del referéndum y se ha alineado con el Gobierno de la Generalitat.

Dentro de la caseta azulgrana hay jugadores como Sergi Roberto o Piqué que también se identifican con posturas soberanistas mientras que hay muchos extranjeros que tratan de analizar lo que ocurre a su alrededor.

Ter Stegen es uno de estos últimos y ha ofrecido su visión de los hechos en el diario WAZ alemán. "El equipo trata del tema del referéndum de independencia. Tenemos algunos jugadores que han nacido en Cataluña. Aquí cada uno tiene su opinión y respeta la del compañero", indica el arquero, que no se decanta por ningún lado: "No tengo un juicio claro de lo que está pasando, es un tema muy complicado porque tiene que ver con los sentimientos de las personas. He leído mucho sobre el tema".

Finalmente, Ter Stegen explica su sentimiento de que en Cataluña no hay una postura unánime: "Veo y siento que las personas están orgullosas se ser catalanes y que quieren ser independientes. Pero también he visto manifestaciones de personas que quieren permanecer en España".