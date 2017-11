Valverde, el fútbol y los resultados

Tras el revolcón ante el Real Madrid en los dos partidos de la Supercopa, la marcha de Neymar y el agitado 'mercato' estival, cualquier aficionado barcelonista habría firmado llegar al parón de noviembre con la ventaja que tienen los azulgranas en la clasificación, aunque a Ernesto Valverde se le exija para su Barça un mejor fútbol.

El equipo sigue ganando, ofrece buenos momentos de juego, pero le cuesta cerrar actuaciones completas. Anoche ante el Sevilla, los barcelonistas completaron una muy buena media hora inicial, en la que podían haber decidido el partido, pero acabaron sufriendo hasta que apareció un protagonista inesperado -Paco Alcácer- para anotar los dos goles del partido.

Alcácer, que es un jugador nada habitual en las alineaciones de Valverde, marca los mismos goles por minuto que Messi. El de Torrent lleva tres en 285 minutos de juego (marca cada 95 minutos), Leo suma 16 tantos en 1530 minutos.

En todo caso, su alineación demuestra el olfato de Valverde para acertar en las titularidades, como también ocurre con la lectura de los partidos, ya que habitualmente los cambios que introduce el técnico tienen incidencia posterior en los partidos, algo que anteriormente también ha ocurrido, por ejemplo, con Paulinho, Denis Suárez o con Deulofeu.

Pero más allá de los resultados, a Valverde se le pregunta por el fútbol de su equipo y el técnico lo tiene claro: "Generalmente los resultados llegan a través del juego. Primero hay que intentar ganar, pero nosotros lo hacemos dominando el juego (..) Lo que no vamos a hacer es pedir perdón por ganar".

Y el equipo gana, el Barça gana casi siempre. En la Liga está invicto con diez victorias y un empate. Solo Tito Vilanova (2012-13) y el 'Tata' Martino (2013-14) tienen unos números idénticos en el arranque de Liga.

Los azulgranas, después de once partidos, solo han cedido un empate (Atlético de Madrid a domicilio), han marcado 30 goles y han encajado cuatro. En la Liga de Campeones, están a un paso de certificar su paso a los octavos de final tras acumular tres victorias y un empate en cuatro partidos (7 goles a favor, uno en contra) y en la Copa prácticamente resolvió en la ida su primer enfrentamiento (0-3 en Murcia).

La perspectiva de los barcelonistas es el estreno de la temporada y las dos derrotas ante el Real Madrid (1-3 en el Camp Nou, 2-0 en el Bernabeu), en el debut de un proyecto ya sin Neymar, con nuevo entrenador y que generó muchas dudas.

Casi tres meses y dieciséis partidos después, el Barça llega al parón de noviembre como nadie hubiera imaginado y menos cuando se confirmó la lesión de alta duración de Ousmane Dembele, el hombre que tenía que sustituir a Neymar jr.

Ahora el Barça es líder en solitario en el campeonato con cuatro puntos de ventaja sobre el Valencia, ocho sobre el Atlético y, a falta del partido de hoy, once sobre el Real Madrid. Valverde sabe que es el momento de ganar y abrir hueco, no de pedir perdón.