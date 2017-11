Julio Alberto deja el Barça por la politización del club

Julio Alberto, exjugador del Barcelona y que hasta ahora trabajaba en el club azulgrana en el fútbol base, ha anunciado en el día de hoy que dejará el club y Cataluña para volverse a Asturias, es natural de Candás.

El exjugador del Barcelona y de la selección española ha estado esta mañana en el programa Espejo Público donde ha dado su visión del problema político y social que se vive en la comunidad autónoma y como, poco a poco, ha dejado de sentir esa pertenencia hacia el club blaugrana. "No somos un partido político, somos un club de fútbol, pero esta gente que lo dirige lo ha politizado", denunció Julio Alberto.

"A mí me parece imperdonable que el otro día en el Camp Nou estuviéramos más pendientes de poner una bandera independentista que de hacer una mención a los muertos de los incendios de Galicia, de mi tierra Asturias, o de Portugal. Una falta de respeto", explicó Julio Alberto visiblemente emocionado. "Esta era mi casa, pero me voy a buscar trabajo fuera de Cataluña. Me vuelvo a Asturias", finalizó.