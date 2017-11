Luis Suárez:"A veces fallo pases por inercia de buscar a Messi y me caliento"

El delantero uruguayo Luis Suárez ha admitido que en los partidos "a veces" falla "pases por la inercia de buscar a Messi" y se "calienta", además de asumir que a pesar de la falta de gol "no" juega "con ansiedad".

En una entrevista concedida hoy al diario 'Sport', el ariete titular del FC Barcelona ha reconocido que no tiene ninguna molestia en la rodilla y que el parón que realizará ahora por los amistosos de las selecciones le irá bien para "descansar y terminar" de recuperarse.

"Después de la lesión que tuve, apuré mucho con la rodilla y a la larga te puede perjudicar", ha asegurado el jugador, que ha insistido en que no tiene ninguna molestia. "Siempre he tratado de evitar el quirófano porque las recuperaciones son más largas", ha añadido.

Sobre su falta de gol, ha señalado que no siente ansiedad, y que ésta sólo se le manifestaría teniendo la pelota "e intentar regatear a cinco rivales". "Recuerdo perfectamente una jugada clara contra el Málaga que Sergi Roberto me pasó la pelota y antes de chutar ya voy riéndome porque sé que la voy a errar, por el momento en el que estoy. En otro momento, le hubiera pegado mal y hubiese entrado. Sé que cuando entre una entrarán muchas más".

Por otra parte, el jugador también ha concedido otra entrevista a 'Mundo Deportivo', en la que ha admitido que no sólo el aficionado azulgrana se pregunta por la situación de sequía goleadora, sino que también lo hace él.

"Yo también me lo pregunto. Soy muy autocrítico conmigo mismo y me pregunto por qué no quiere entrar la pelota, pero no me puedo reprochar nada", ha argumentado.

Del nuevo técnico azulgrana, Ernesto Valverde, Suárez ha dicho: "Es muy tranquilo, con una sinceridad al hablar que te transmite tranquilidad y nunca se pone nervioso. Creo está claro que todos los jugadores tienen su confianza y les da oportunidades. No tiene ningún problema con ninguno y lo ha demostrado. Es admirable".