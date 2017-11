De Ligt: "Mi equipo favorito de España es el Barcelona"

Matthijs de Ligt, central del Ajax, es uno de los nombres que maneja el Barcelona para reforzar su defensa junto al del sevillista Lenglet y otros. Al futbolista 'ajacied' le han preguntado por el interés azulgrana y se ha mojado.

"¿Mi equipo favorito de España? El Barcelona por la conexión que tiene con el Ajax y el fútbol bonito", ha dicho el zaguero neerlandés. "Hay muchas cosas que se han escrito y, como yo no he sabido nada, ¿por qué tendría que estar preocupado? A todo jugador le afecta que le relacionen con grandes equipos, y yo no soy diferente, pero no me importa mucho; todavía juego en el Ajax y soy feliz aquí", ha añadido.

De Litg es un futbolista muy cotizado y con mucho mercado, por lo que el Barcelona tendrá que rascarse el bolsillo si quiere ficharlo la próxima temporada.