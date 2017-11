Jordi Alba: "He renunciado a la Coca Cola y la Fanta y también al fast food"

Está claro que la exigencia a la que están expuestos los futbolistas profesionales es altísima. Además del entreno diario y el afán por superarse en cada encuentro, la alimentación juega un papel fundamental en la rutina de los grandes deportistas. De una buena alimentación depende la efectividad en cada entreno y en cada competición y la consecución final de los retos marcados. Esto es más fundamental si cabe para los jugadores de los grandes clubes. Es el caso del Barcelona, que este miércoles se enfrenta a la Juventus en la fase de grupos de la Champions. Un encuentro emocionante, en el que un empate les sabe a poco a los de Ernesto Valverde. Según su defensa Jordi Alba, el club catalán viaja a Turín con el afán de conseguir "los tres puntos" y es que, según considera: "Un club como el Barça siempre está obligado a ganar. Y a eso vamos".

Jordi Alba ha desvelado al portal Tuttosport su nueva rutina, que se reflejará en el terreno de juego el próximo miércoles como ya viene haciéndolo: "Me siento bien, siempre había corrido muchos kilómetros en los partidos, pero ahora las sensaciones que tengo son muy buenas. La nueva dieta me está beneficiando. He renunciado a las bebidas carbónicas como la Coca Cola y la Fanta y también al fast food".

Además, el catalán comentó que la nueva táctica defensiva de Valverde le beneficia: "Ahora defendemos con cuatro y eso me beneficia. Además, sin Neymar puedo subir más la banda. Después del 4-0 en París cambiamos la manera de defender y yo salí perjudicado, pero ahora defendemos muy bien, no como los italianos, pero estamos a un nivel muy bueno".