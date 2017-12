El agente de Yerry Mina dice que no hay contactos para cerrar el traspaso ahora

Jair Mina, representante de Yerry Mina, el central colombiano del Palmeiras pretendido por el Barcelona, ha asegurado que por el momento "no se ha producido ningún contacto" con la entidad azulgrana para incorporar al jugador en el mercado invernal.

El club español y el Palmeiras brasileño alcanzaron un acuerdo hace meses -en torno a los nueve millones de euros-, mediante una opción de compra para el próximo verano, pero la salida inminente del argentino Javier Mascherano podría precipitar la operación.

"Hasta la fecha, la situación con el Barça no se define y por lo tanto es jugador de Palmeiras, no hay ningún indicio que diga lo contrario. Yo he hablado con Robert (Fernández, secretario técnico del club), pero el Barcelona no se ha definido, todo sigue como antes" ha afirmado en declaraciones a COPE Barcelona.

Jair Mina ha comentado que la entidad azulgrana ha confirmado "de manera oficial" al Palmeiras que la opción de compra se mantiene en julio de 2018, por lo que para adelantar la operación "el Barcelona debería sentarse con Palmeiras y decirle que quiere hacer uso de la opción".

"El jugador siempre está dispuesto, él está activo y es empleado del club. Si a él le confirman que debe llegar en enero, el no tendría ninguna dificultad", ha señalado.

"El chico tiene mercado, yo he hablado con clubes y también han llegado propuestas a Palmeiras, por eso es importante que el Barça se defina. He hablado con Borussia y sería un club interesante. No han hecho una propuesta oficial pero el chico iría a jugar allí sin problema", ha insistido el representante de Yerry Mina.

La solicitud realizada por Mascherano (33 años) para poder abandonar en el mercado invernal el Barcelona puede precipitar la operación.

El argentino tendría una oferta de un club chino, dispuesto a abonar unos cinco millones de euros por su pase, pero el Barcelona desea una cantidad mayor. El traspaso de Mina al Barcelona estaría fijando en torno a los nueve millones de euros.

Yerry Mina es un central de 23 años, muy corpulento (1,95) y con buena salida de balón.