Mascherano abandonará el Barça en enero

Durante los últimos días Mascherano ha manifestado su intención de irse del FC Barcelona en el mercado invernal y parece que finalmente será así. Ya intentó abandonar la entidad azulgrana en verano, pero finalmente acabó quedándose. Parece que los directivos han comprendido los deseos del argentino y no pondrán ninguna objeción a que salga en enero.

El internacional argentino ya tiene un acuerdo con el Hebei Fortune de la Liga China,el Barça está conforme con la operación y firmará sin ningún reparo ante la insistencia del conjunto chino, el cual le está presionado para que la operación no se vaya al traste en el último momento. Solo quedan los últimos flecos en la negociación y el 'jefecito' podrá cambiar de club en pocos días.

Según apunta Mundo Deportivo, Mascherano cobraría 7 millones de euros por temporada, un millón más de lo que le ofrece el Barça. Además, contará con más regularidad y minutos, lo cual desea para llegar en la mejor forma posible al Mundial de Rusia.

Con la salida del ex del Liverpool prácticamente cerrada, la directiva azulgrana buscará algún recambio para lo que queda de temporada, aunque por ahora no ha salido ningún nombre a la palestra. La incorporación de Yerry Mina parece prácticamente cerrada para el próximo verano, pero adelantar la operación llevaría un mayor coste y la adaptación a LaLiga del colombiano sería más complicada, por lo que esta opción no es viable en estos momentos.

El equipo de la Ciudad Condal buscará por tanto a un futbolista con experiencia en la Primera división, que sepa desarrollarse bien en la posición del argentino. No tiene que ser ningún jugador de clase mundial, solo que de garantías de desarrollarse bien en esa parcela del campo y que no arrastre lesiones.