Bartomeu: "Los independentistas me quieren fuera del Barça"

El conflicto independentista catalán ha vuelto a relacionarse con el FC Barcelona y en esta ocasión ha puesto en apuros al presidente del club culé.

El diario La Gaceta ha publicado la conversación registrada por una cámara oculta entre un ex socio del club azulgrana y el actual presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu.

El diálogo se mantuvo el pasado viernes en una gasolinera mientras el presidente de la entidad futbolística compraba hielo y un ex socio se acercó recriminándole el posicionamiento político del club en favor del independentismo de Cataluña. "Me he borrado de socio porque estáis con todo esto del independentismo", asegura el ex socio del Barcelona acusando a Bartomeu de "mezclar fútbol con política".

El presidente azulgrana, sin embargo, no solo negó dicha relación sino que hizo importantes declaraciones sobre la cúpula del soberanismo catalán. "(Desde la Generalitat) me quieren echar del Barça porque no estoy ayudando al proceso independentista. Todo el mundo independentista está en contra de mí. Me odian. Me quieren fuera del Barça porque yo no estoy ayudando al proceso, porque no estamos financiando el soberanismo independentista. Me han pedido dinero y he dicho no".

Ante la insistencia del ex socio, Bartomeu confirmó que el Camp Nou es un espacio libre para todo el mundo, donde cada socio puede llevar las ideas que quiera, y afirma que "han sido ellos los que han llevado la política al fútbol", algo que parece no gustar a la directiva del club, pues declara: "El Barça no se debe politizar".