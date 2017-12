Rivaldo apuesta por un 2-2: "Sería un buen resultado para el Barcelona"

Barcelona, 19 dic (EFE).- El exdelantero del Barcelona Vitor Borba 'Rivaldo' ha apostado este martes por que el Clásico que el próximo sábado se disputará en el Bernabéu acabé con un 2-2, un resultado que, tal como ha apuntado "sería bueno" para el conjunto azulgrana.

Rivaldo, que estuvo hoy en el Camp Nou invitado por la casa de apuestas Betfair, de la que ahora es embajador, espera un partido "con goles", aunque se ha mostrado partidario de que el Barça salte al Bernabéu con un 4-4-2 y no con el 4-3-3 que ha utilizado en los últimos años.

"El Madrid juega en casa y, contra ellos, hay que jugar con cautela y aguantar un poco", ha argumentado el exfutbolista brasileño, quien se ha mostrado partidario de que el Barcelona haga el pasillo al eterno rival tras conquistar el Mundial de Clubes: "Siempre hay que tener respeto al equipo campeón".

La apuesta por cuatro centrocampistas que podría utilizar Ernesto Valverde prácticamente garantiza la presencia en el once del brasileño Paulo Bezerra 'Paulinho', de quien Rivaldo se ha deshecho en elogios.

"Paulinho ha sido cuestionado por los aficionados y por la prensa, pero está jugando impresionante, haciendo muy bien su trabajo y marcando goles", ha destacado.

El exazulgrana también ha hablado de otro compatriota suyo, Neymar da Silva, y de su marcha al PSG. "Si Neymar salió del Barcelona es porque le ofrecieron unas condiciones muy buenas para él y para su familia. Yo hice lo mismo cuando estaba en La Coruña", ha recordado Rivaldo, cuya repentina marcha del Deportivo para fichar por el Barça, que pagó 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros) en 1997, aun escuece en el club coruñés.

Con el conjunto azulgrana disputó muchos Clásicos, aunque el que más recuerda es el de la temporada 2000-01 en el Bernabéu, cuando el árbitro le anuló en el último minuto un tanto legal que hubiera sido el 2-3 y rubricado un triplete de goles del jugador pernanbucano.

"Siempre me acuerdo de ese partido, porque hubiera sido una victoria importante para el Barça", ha recordado Rivaldo. Si por entonces hubiera existido el VAR, el tanto seguramente hubiese subido al marcador, pero aun así el exazulgrana no lo ve necesario.

"Yo me enfadé en aquel momento y también los aficionados, pero creo que lo que pasa en el terreno de juego no hay que cambiarlo, que tanta tecnología no es buena para el fútbol", ha afirmado.

Al Real Madrid le marcó, además de con el Barcelona, con el Palmeiras, el Olympiacos y el Milan. "Con el único equipo que no logré marcarle fue cuando jugué en el Dépor", recuerda.

Y es que Rivaldo ha tenido una de las carreras más dilatadas que se recuerdan en el fútbol moderno. "Para jugar 24 años como profesional has de dedicar mucho tiempo a los entrenamientos, te tiene que gustar mucho el fútbol y tienes que cuidarte muy bien. Yo nunca he fumando ni bebido ni tampoco me ha gustado la noche", ha señalado.

En el conjunto azulgrana le hubiera gustado coincidir con Lionel Messi, al que considera "el mejor del mundo" y de quien cree que "todavía le quedan 3 o 4 años muy buenos en el Barcelona".

El motivo, para Rivaldo es simple: "El fútbol ha cambiado y el nivel es más bajo. Hoy no se ven jugadores de tanta calidad como había en mi época".

El exfutbolista brasileño, que ganó el Balón de Oro en 1999, ha recordado que, por aquel entonces, competía con Figo, Totti o Del Piero, por la hegemonía del fútbol mundial, mientras que ahora Messi y Cristiano Ronaldo se reparten todos los premios.