Miguel Angel Nadal: "Si yo jugase, no me gustaría marcar a Messi"

Madrid, 20 dic (EFE).- Miguel Ángel Nadal, exfutbolista del Barcelona, declaró que si actualmente fuese jugador no le gustaría marcar al argentino Leo Messi, "a día de hoy más determinante" que el portugués Cristiano Ronaldo.

La próxima jornada, Real Madrid y Barcelona disputan el clásico liguero en el Santiago Bernabéu. El conjunto catalán es líder con once puntos de ventaja, y un partido más, sobre el equipo blanco.

"Es un partido emocionante pero no decisivo, aunque si el Barcelona consigue sacar algo habrá dado un paso importante para la Liga", dijo Nadal, consciente de que una victoria azulgrana aumentaría la distancia ya de manera considerable.

"Ya no sería sólo eso. Es que igual puede provocar algo de crisis. Todo cuenta. Estos partidos siempre están abiertos. El Madrid juega en su casa, tiene potencial y el Barcelona, aunque no tiene la necesidad, sí es que es verdad que tiene mucha exigencia", manifestó.

Para Nadal, entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, el jugador argentino es más determinante que el portugués.

"A día de hoy, Messi es más determinante por la regularidad. No solamente en ataque sino a la hora de distribuir. Que tenga un buen día hace que se decante un peso importante hacia el Barcelona. Si yo fuese defensa, me gustaría no marcarlo. Es difícil de pararle. Uno solo es complicado, es mejor tener buenas coberturas", confesó Nadal, que participó en el 'Desafío Nacex' de pádel entre exjugadores de Real Madrid y Barcelona.

Por último, Nadal habló sobre el duelo de técnicos que se vivirá desde los banquillos con Ernesto Valverde y Zinedine Zidane.

"Son dos entrenadores tranquilos. Valverde creo que está en una progresión importante, teniendo en cuenta que en los partidos del barcelona, desde la salida de Neymar, ha ido cuajando, acoplando un equipo que se mantiene sólido. El Madrid empezó bien la temporada y ahora, dentro de su potencial, se le puede exigir más", concluyó.