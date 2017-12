Pavón: "No creo que el clásico sea decisivo para la Liga"

Madrid, 20 dic (EFE).- Francisco Pavón, exfutbolista del Real Madrid, declaró que, pese a los once puntos de ventaja del Barcelona sobre el conjunto blanco, el clásico liguero de la próxima jornada no cree que sea decisivo para el título.

"Es uno de los clásicos más igualados de los últimos años y no creo que sea decisivo para el título de Liga. El Madrid lo tiene bastante difícil porque la distancia es grande pero si lo gana se apretaría la cosa. Si no, tampoco pasa nada porque queda mucha Liga y este año el título no se gana con 100 puntos", dijo Pavón.

"El problema es que el Real Madrid no puede pinchar más. Empezó la temporada jugando muy bien y luego comenzó esa falta de puntería que le costó algún punto. Ahora se han ajustado más en defensa, que también estaban recibiendo más goles, y parece que se ha curado la falta de goles que había", apuntó Pavón, que acudió al 'Desafío Nacex' de pádel entre exjugadores de Real Madrid y Barcelona.

El exjugador madridista no quiso entrar a valorar las opciones que tiene Zidane para definir su once, en el que podrían estar Isco Alarcón o el galés Gareth Bale.

"No es sólo si juegan Bale o Isco de titular. La suerte de Zidane es que tiene una plantilla muy amplia, de mucha calidad y hay muchos que pueden disputarse ese puesto. Dependerá de cómo quiera plantear el partido", finalizó.