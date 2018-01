Deulofeu tiene un pie fuera del Barça

La llegada de Montella a Nervión ha sacado a la palestra el nombre de Gerard Deulofeu. El italiano extrajo la mejor versión del extremo en el Milan (cuatro goles y tres asistencias en media temporada) y desde la Ciudad Condal se asegura que el Sevilla es uno de los interesados en sus servicios. Y es que, nadie duda de que tiene los días contados en el Barça.

Valverde ya lo dejó fuera del Clásico pese a estar recuperado, pero su nueva ausencia en la lista para el partido ante el Celta en Copa parece ser la gota definitiva. Ya son seis los partidos consecutivos sin jugar (sólo uno por lesión) y todo apunta a que saldrá en enero.

El club azulgrana, eso sí, no está dispuesto a regalarlo, después de recomprarlo en verano por 12 millones. Que haya más equipos en la puja le interesa. Y desde Italia incluyen a Inter y Nápoles, que sería el que apostaría más fuerte. La RAI habla ya de contactos con su agente y una oferta, aún no presentada, de 15 kilos más bonus. Cifras a las que el Sevilla no llegaría.