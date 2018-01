El Liverpool destapa otra mentira del Barcelona

Después de pagar 120 millones de euros fijos por Coutinho y dejar pendiente otros 40 en variables, la directiva del Barcelona sigue presumiendo de haber rebajado el precio del internacional brasileño.

Eso no ha gustado en Liverpool, donde rápidamente han salido a desmentir tal información. Fuentes del conjunto red citadas por The Times señalan que el equipo del Merseyside no ha podido hacer rebaja alguna con respecto al pasado verano porque entonce se negó a negociar por el suramericano.

De hecho, la intención del Liverpool era que Coutinho siguiera vistiendo la camiseta Red hasta final de temporada, pero el deseo del jugador de firmar como culé acabó decantando la balanza del lado azulgrana y confirmando el fichaje más caro de su historia y de la de LaLiga.