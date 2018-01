Iniesta: "Intentaremos cambiar las cosas a la vuelta"

El capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, ha destacado "las sensaciones positivas" que ha emitido el equipo azulgrana en los últimos meses, por lo que ha restado importancia a la derrota por 1-0 contra el Espanyol anoche en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

"Quizá nadie esperaba estar a estas alturas sin ninguna derrota. Es una eliminatoria y no solo un partido. En la vuelta intentaremos cambiar las cosas", ha dicho el jugador, que anoche fue baja por una sobrecarga, aunque ha precisado hoy que esta lesión "no es gran cosa". "Estoy trabajando para estar lo antes posible. No creo que sea para largo", ha añadido.

El jugador azulgrana no cree que se deba extraer nada negativo de la derrota contra el Espanyol, que ha roto una racha de 29 partidos sin perder. "Esta derrota entra dentro de lo que puede ser normal. Tenemos la oportunidad de darle la vuelta", ha añadido.

Por otra parte, en una breve comparecencia ante lo medios, el capitán del FC Barcelona se ha alegrado por la renovación de Gerard Piqué: "Por el club y por nosotros".

El jugador, acompañado de su mujer (Anna Ortiz), ha visitado hoy el servicio de neonatología del hospital del Vall d'Hebron en Barcelona, donde ambos son la cara pública de una campaña denominada "Contigo, como sea", en la que el centro desea recaudar unos 880.000 euros que se destinarán a un centro de acogida de padres que tengan ingresados a sus prematuros recién nacidos.

Por otra parte, en el acto ante los medios, que ha consistido en una visita guiada por las habitaciones donde están padres y niños prematuros, la directora asistencial del Hospital de la Vall d'Hebron, Anna Ochoa, ha explicado la implicación de la familia Iniesta en este proyecto. "Ellos están aquí para apadrinar un proyecto que es muy importante para nosotros. Desde hace años, estamos intentado llevar a cabo un proyecto para acercar a las familias dentro de la UCI de neonatal y para que la familia se integre dentro de la asistencia de estos recién nacidos", ha añadido.