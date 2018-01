Rodrigo: "El Barça está a un nivel increíble, pero tenemos nuestras armas"

Rodrigo Moreno, delantero del Valencia, señaló en rueda de prensa que el FC Barcelona, rival al que se miden este jueves en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, está a "un nivel increíble" esta temporada, aunque apuntó que su equipo también tiene sus armas, y ya le plantó cara en la Liga.

"De Messi no hace falta que diga nada, es un fuera de serie en un estado de forma impresionante, y hay que ser consciente de a qué nos enfrentamos, no es solo él, es todo el equipo. Están a un nivel increíble, arrollador en todas las competiciones; pero tenemos nuestras armas, competimos bien en Liga y tuvimos opciones de poder ganar y esa tiene que ser nuestra mentalidad", explicó.

El delantero internacional recordó, ante el partido en el Nou Camp, que "es una eliminatoria de 180 minutos". "Contra ellos hemos competido bien, con posibilidades de ganar y tenemos que ir allí, sabiendo que no es un partido de Liga, que no son 90 minutos, porque quedan otros 90 en Mestalla para confirmar la eliminatoria", apuntó.

La última vez que el Valencia CF llegó a las semifinales de Copa, hace dos años, también quedó emparejado con el Barcelona, quien les goleó en la ida con un 7-0. "Ahora no se trata de una venganza deportiva, es un partido importante y especial porque volvemos a llegar a unas semifinales de Copa. Hace dos años fue un resultado muy desagradable, pero desde entonces hemos tenido partidos contra ellos en los que hemos competido y les hemos ganado", apuntó.

Preguntado por el bache de resultados de los últimos partidos, tras una gran primera vuelta, el atacante hispano-brasileño comentó que no cree que se trate de "falta de humildad". "Veníamos de una temporada muy mala y a partir de ahí todos llegamos con ganas de demostrar nuestra valía, y eso son cosas que ayudan a unir esfuerzos para hacer lo que hicimos. Con el paso del tiempo fuimos ganando y el respeto de los rivales hace que ahora las cosas sean más complicadas", dijo.

"Tenemos que ser consciente de que esto es muy largo y difícil. La última vez que nos clasificamos para la 'Champions' fue con el récord de puntos del club, y con un gol en ultimo minuto ante un rival que se jugaba el descenso", rememoró.

"No nos vamos a clasificar para la 'Champions' a falta de cinco jornadas. Todavía queda mucho y hay que saber que nos queda una segunda vuelta complicada, y ahora, con la Copa más todavía. No va a ser un paseo porque las segundas vueltas siempre son más complicadas", recalcó.

El delantero se congratuló de que el club haya modificado la política de precios para abonados para el partido de vuelta de la Copa en Mestalla, tras la polémica que generó entre los seguidores la decisión sobre los precios anunciada por la entidad. "Me alegro de que al final se haya podido llegar a una situación mejor para todos, para nosotros es muy importante que el estadio esté con nosotros", aseguró.

Por último, se refirió a la polémica arbitral tras las decisiones que ha sufrido en contra el Valencia en los últimos partidos. "No creo que el árbitro vaya al partido con la intención de favorecer a nadie", destacó.



"Sabemos todos de la dificultad que conlleva la función del árbitro, confiamos en ellos y en las situaciones que nos han perjudicado no fue de manera voluntaria, pero tienen su responsabilidad y tienen que ser conscientes de ello. No creo que vayan con ningún tipo de condicionante al partido, forma parte del juego que fallen o acierten", concluyó.