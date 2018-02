El socio azulgrana aprueba que el club "cierre carpetas" respecto a los conflictos

La mayoría de los socios del FC Barcelona aprueban la acción de gobierno de la junta que preside Josep Maria Bartomeu y aplaude que "cierre carpetas" respeto a los conflictos internos del club, así como a los externos.

Así se desprende de los datos que refleja una encuesta realizada a 1.000 socios del Barça en el segundo semestre del 2017, poco antes de jugarse el clásico, y que cada medio año efectúa el club en lo que ha llamado el Observatorio Azulgrana.

Hoy el portavoz del club, Josep Vives, ha mostrado ante los informadores en la sala de prensa del Camp Nou los datos más relevantes que ofrece esta semestral encuesta, en la que el propio club se vanagloria de que entre los socios existe una "gran satisfacción" por la marcha de entidad, que la evalúa con un 7'3 sobre 10, por aspectos deportivos, de gestión y, entre ellos, por el "cierre de carpetas" en lo relativo a tensión externas e internas.

El Barcelona entiende que la percepción de los asociados manifiesta un incremento en cuanto al "grado de satisfacción general".

"En los conflictos externos (intento de moción de censura el pasado verano, entre otros) estábamos suspendidos hace medio año. Ahora, los socios perciben que nos estamos alejando de ello, tanto en los conflictos los internos como externos. Se van cerrando carpetas y se da la paz social en el club, para que éste sea polideportivo, más que un club y que se respire un ambiente de concordia", ha subrayado Vives.

Respecto a la insatisfacción con el club (un 6'6% de los encuestados), el portavoz del FC Barcelona ha explicado que la queja está "muy atomizada" y que no existe un aspecto en concreto en que incidan las puntuaciones bajas.

De lo que más valora el socio, según argumenta el club, es en el compromiso por la transparencia. "Hacemos un gran ejercicio de comunicación y de explicarnos, especialmente a nuestros socios", ha destacado.

No obstante, Vives ha reconocido que un aspecto que preocupa al club, y que no refleja la encuesta, es la baja asistencia de socios al Camp Nou. Vives ha señalado que no existe un aspecto que pueda explicar lo que está sucediendo, y sí lo ha atribuido a "una causa multifactorial".

"Trabajamos para que la gente vaya al Camp Nou. Vamos a seguir trabajando en la media temporada que nos queda y haremos una valoración al final de temporada. Anoche existía amenaza de frío y lluvia y el horario (21:30 horas) en un día laborable no ayudó. No es un discurso conformista, pero he visto otras semifinales de años anteriores y había venido menos gente", ha argumento ante la baja presencia de seguidores anoche (poco más de 50.000) en la ida de las semifinales de la Copa ante el Valencia (1-0).

"Queremos que los socios venga y se está trabajando. Estamos viviendo un sueño hecho realidad. Por lo que ocurre en el campo, hay motivos para que vengan los abonados", ha añadido Vives, dando a entender que el Barça de Messi debería llenar el Camp Nou cada día de partido.