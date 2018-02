Piqué se podría perder la vuelta de las semis ante el Valencia

El Barça podría perder a uno de sus jugadores más importantes para el partido más crucial en lo que va de año. Se trata de Gerard Piqué, que ayer recibió un duro golpe en el derbi contra el Espanyol. El central catalán fue embestido por Gerard Moreno tras despejar un balón y terminó el partido con molestias en la rodilla.

Según afirma el diario Sport, el jugador se está sometiendo durante la mañana de hoy a diferentes pruebas médicas para comprobar el alcance de la lesión y poder determinar si podrá estar disponible para el partido ante el Valencia que tendrá lugar el próximo jueves en Mestalla.



En el peor de los casos, Piqué podría estar hasta dos semanas de baja. Los servicios médicos del club no son muy optimistas al respecto, aunque no se pronunciarán hasta que no tengan los reusultados de las pruebas.

Si finalmente se confirma la lesión, Yerry Mina podría debutar con la camiseta del Barça. El colombiano es el único central disponible junto a Umtiti, ya que Vermaelen sigue lesionado. Valverde tendría que usar una defensa ínedita hasta ahora, formada por Umtiti y Mina.