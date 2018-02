Coutinho: "Si ganamos la ´Champions´ este año, la sentiré muy mía"

Barcelona, 6 feb (EFE).- El centrocampista brasileño Philipe Coutinho aseguró que, pese a que esta temporada no puede disputar la Liga de Campeones con el Barcelona al haberlo hecho con el Liverpool, si la ganan sus compañeros él también se sentirá campeón de Europa.

"Me sabe mal no poder jugar la 'Champions' con el Barça, pero, si la ganamos este año, la sentiré muy mía y la celebraré, porque formo parte del grupo", afirmó en una entrevista al programa 'Fora de Joc' de 8TV.

Coutinho dijo que está "feliz" porque por fin ha fichado por el club azulgrana, aunque ha tardado un poco más de lo que habría deseado: "Yo quería venir al Barça. Lo intentamos de todas las maneras el pasado verano, pero no fue posible y me quedé trabajando en el Liverpool hasta ahora".

Acerca de su adaptación a su nuevo equipo, el brasileño señaló que tiene "muchas ganas de marcar el primer gol con el Barcelona", aunque admitió que aún no sabe cómo lo celebrará.

Sobre su posición en el campo, Coutinho apuntó que "por la izquierda" ha jugado "muchas más veces" durante su carrera. "Pero puedo jugar en cualquier posición e intento adaptarme a lo que me pide el técnico y al sistema táctico del Barça", añadió.

El futbolista de Río de Janeiro ha heredado el dorsal '14' que ha dejado libre Javier Mascherano y que en su momento llevó Johan Cruyff.

"Me gusta el '14' porque es histórico. No me preocupé demasiado de escoger el número de la camiseta. Me importaba más entrar rápido en la dinámica del equipo", sentenció.