Dembéle: "Estaré en el Barcelona mucho tiempo"

Barcelona, 15 abr (EFE).- El delantero del Barcelona Ousmane Dembéle negó que esté pensando en cambiar de aires y dejar el conjunto azulgrana, después de que no haya podido hacerse un hueco en el once titular en su primera temporada.

"Firmé un contrato de cinco años en Barcelona. No voy a irme después de una temporada. Estaré aquí por mucho tiempo", aseguró Dembélé al programa 'Telefoot' de la televisión francesa.

El extremo azulgrana reconoció que no atraviesa por el mejor momento de su carrera -"no estoy en la cima de mi juego, pero poco a poco, volverá", aseguró- y que esa mejora pasa "por volver a trabajar en 'cardio', porque me canso muy rápido".

Fichado el pasado verano por 105 millones de euros fijos más otros 35 en variables, el exjugador del Borussia Dortmund admitió que le falta fondo físico tras las dos lesiones que encadenó al llegar y que le tuvieron cuatro meses parado.

Sin embargo, negó que se hubiera lesionado por no cuidarse: "En Barcelona tengo un mejor estilo de vida que en Dortmund. Allí no tenía un estilo de vida tan saludable y no me lesioné, así que no es por culpa de eso que me haya lesionado en Barcelona".

El internacional francés también atribuye su discreto rendimiento a que aun no ha superado su período de adaptación, aunque destacó que ha sido muy bien recibido por los cracks del vestuario azulgrana.

"Me dan consejos, me ayudan mucho en el campo, pero es difícil adaptarse al Barcelona", explicó Dembélé, que cumplirá 21 años el próximo 15 de mayo.