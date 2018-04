Una final que ha costado vender entre los socios del Barcelona

Madrid, 20 abr (EFE).- El Barcelona desplazará este sábado a la final de Copa contra el Sevilla a casi 24.000 seguidores, tras haber vendido todas las entradas que le asignó la Federación, aunque un buen número de ellas se tuvieron que poner a la venta en una segunda tanda ante la falta de compradores.

Después de haber recibido de la Federación 23.850 entradas (de entre 45 y 190 euros) para la final, la misma cantidad que el Sevilla (la RFEF se queda 11.359), el Barça las puso a la venta solo para sus socios y peñistas. El 15% se las queda el club para cubrir compromisos deportivos e institucionales y para acuerdos comerciales con los patrocinadores.

Como ha sucedido en otras situaciones similares, se esperaba más demanda que las entradas ofertadas, pero para sorpresa del club solo se recibieron 10.510 peticiones de las 16.223 puestas a la venta para socios (las 4.056 para peñistas se liquidaron en la primera venta, al haber más demanda que oferta).

Fue una sorpresa mayúscula porque el socio siempre se ha postulado en masa para la compra de entradas para una final, y más de Copa, sea cual fuera el rival. El año pasado, ante el Alavés, el Barça debió sortear las entradas ante la mayor demanda frente a la oferta propuesta. En esta ocasión, no obstante, un factor ha podido contribuir a reducir la demanda, y tiene que ver con la aplicación por parte del club de políticas contra la mala praxis que han llevado a cabo algunos socios en anteriores finales y para evitar la reventa.

Así, tras una reunión de la junta en marzo, el club informó de que para evitar "cualquier posible uso fraudulento" de las entradas, éstas se tendrían que recoger en Madrid el viernes 20 y el sábado 21.

"Se trata de evitar la reventa fraudulenta de las entradas y de garantizar que las entradas disponibles sean íntegramente para uso de los colectivos sociales del club. Las entradas serán nominales y sólo se entregará la localidad y la pulsera correspondiente al socio que haya hecho la compra y, por tanto, quien deberá hacer uso. El club volverá a dar la posibilidad a los socios ganadores a ceder la entrada a otro socio, rellenando un formulario disponible en la web del club", señaló el Barça.

Ante esta restricción, que obligaba a los socios que deseaban una entrada a recogerla en Madrid, la demanda cayó en picado hasta el punto de que el Barça debió hacer una nueva llamada para poder colocar las 5.713 entradas que quedaban como excedente.

Así, en el último proceso de venta de entradas, finalizado el 9 de abril, el Barça pudo colocar finalmente todas las localidades entre sus peñistas y socios, titulares del carnet de compromiso y familiares de socios que entraron en segunda instancia, y al final 2.500 entradas que se vendieron al público en general.

De esta forma, todos los compradores de entradas, que serán nominales, las tendrán que recoger previa identificación con el DNI desde hoy hasta mañana en Madrid, en el pabellón número 2 de IFEMA. El Barça ha informado de que no se entregará ninguna entrada a quien no acredite que es el titular de la misma junto al DNI, y que las entradas que no se retiren no serán abonadas.

Por otro lado, por razones de seguridad, todos los compradores de entradas que ha vendido el Barcelona estarán ubicados en el fondo sur del Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, mientras que la afición sevillista se situará en el fondo norte.