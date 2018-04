Valverde: "El equipo salió con determinación"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido esta noche que su equipo "salió con determinación" a no permitir nada al Sevilla en la final de la Copa del Rey "porque sabíamos lo que nos jugábamos", en alusión a no permitir otro tropiezo tras la eliminación de la Liga de Campeones.

El Barcelona vivió una gran desilusión en Roma, donde fue eliminado, situación que ha vivido esta noche en el Wanda el Sevilla, tras perder por 5-0, lo que ha generado una gran protesta por parte de sus seguidores al final del partido.

"La repercusión que tiene ahora el fútbol no es la que tenía cuando yo jugaba hace años. Todo se amplifica con los medios", ha razonado esta noche Valverde cuando se le ha preguntado acerca de los dramas que se viven en las entidades ante las derrotas.

"Cuando perdemos, no me entero de muchas cosas (de las que se dicen en los medios). Creo un espacio hermético. Sabemos que puede haber una tempestad y lo mejor es no escuchar nada. En los grandes equipos ocurren tempestades, porque estamos obligados a ganar y todo queda en entredicho. Sabía a lo que venía y lo admití", ha razonado.

El encuentro de esta noche Valverde lo ha calificado de "gran partido" y ha dicho que su equipo lo ha afrontado "con determinación", buscando "marcar terreno" ya desde el principio.

"Hemos superado bien sus presiones", ha añadido el preparador, que se ha alegrado por el título "porque era importante para el club y para la afición".

Después de la eliminación por parte del Roma y de haber ganado la Copa, Valverde ha señalado que se siente "bien", y ha razonado lo siguiente: "Sé que cuando pierdes una competición en los grandes equipos hay cataclismos".

"No negaré que tras perder en la Champions estábamos más ansiosos por mostrarnos que estábamos bien. En la Liga de Campeones cometimos un fallo y se fue por la borda luchar por un título. Ahora hemos logrado un título y espero que la gente lo disfrute", ha deseado.

Finalmente, Valverde ha entronizado a Andrés Iniesta, al considerar que ha jugado un partido enorme y ha deseado que la gente los siga "disfrutando".

"Lo cambié para que la gente lo homenajease. En un placer verle jugar a fútbol. Es un jugador que hace fácil cosas que son difíciles. Hubiese dado un brazo cuando fui jugador por hacer lo que hace Iniesta", ha señalado Valverde.