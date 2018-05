Bartomeu: "El Barça le habría hecho el pasillo al Madrid"

El presidente del Barça, Josep María Bartomeu, habló en los micrófonos de la emisora catalana RAC1 donde analizó el partido de anoche y distintos temas candentes en la actualidad blaugrana.

Anoche el Barcelona y el Real Madrid empataban a dos en un partido que a priori despertaba poco interés, pero que acabó siendo muy entretenido: "Un Clásico nunca es descafeinado. Por ejemplo, ahí está el de Miami. En un Clásico siempre hay sufrimiento. Cuando expulsaron a Sergi Roberto, sufrí pensando en la segunda parte, pero luego hicimos un gran partido".

El partido estuvo marcado por la polémica arbitral; Bartomeu ve claro que la solución está en la tecnología: "Nosotros hace mucños años que decimos que no opinamos de los arbitrajes. Es muy difícil hacerlo y todo va muy rápido. Nosotros reclamamos desde hace años el uso de tecnología en el fútbol para ayudarles. Nos alegramos de que se vaya a implantar el VAR. Si se hace buen uso de él, todo será más justo. "Espero que no esté descartado para la temporada que viene. El VAR se impone desde la FIFA y hay varias experiencias, que son buenas. Se ha de mejorar, evidentemente, pero hay que apostar por esa tecnología. Los aficionados quieren salir del estadio pensando que las cosas se han hecho de la mejor manera posible".

Otra de las grandes polémicas del partido fue que el Madrid no le hizo el pasillo al Barça: "Este tema del pasillo, del que tanto se ha hablado, es un tema de respeto entre jugadores, entre profesionales del fútbol. Aquí está la iniciativa de los jugadores, que hablan entre ellos y se conocen. Estoy convencido de que el Barça le habría hecho el pasillo al Madrid si hubiera ganado LaLiga. En el Mundialito no se hizo porque nosotros no jugamos esa competición. Si el Madrid decidió eso, es decisión suya".

Por último Bartomeu habló de varios frentes abiertos en el mercado de fichajes de la siguiente temporada:

- Valverde: "Será el entrenador la próxima temporada. No se dudó de él al acabar el partido de Roma. Nunca se me pasó por la cabeza su destitución".

- Griezmann: "No hablamos de jugadores de otros equipos. Estamos analizando la temporada y ya veremos qué haremos con las entradas y salidas. Me lo he encontrado alguna vez en Baleares. No he hablado con él este año, sí lo hice con su representante en octubre. Con Cerezo he hablado de muchas cosas, pero no de esta".

- Arthur: "Tenemos una opción de compra sobre él para cuando lo consideremos. Cuando los técnicos nos digan, la ejerceremos".

- Dembelé: "Ahora mismo esto no está sobre la mesa. Cuando acabe la temporada, el área técnica nos comunicará sus decisiones".