Desvelado el nuevo club de Iniesta, que no jugará en China

En la tarde de este lunes saltó la sorpresa: Andrés Iniesta no jugará en China, como se estaba anunciando. El jugador del Barça sí que ha cerrado un acuerdo comercial con el Chongqing Dangdai, en cuando a "intermediación deportiva, mercadotecnia deportiva y educación juvenil", según ha anunciado el club. "No descartamos que en el futuro, haya una cooperación más profunda entre las dos partes en el mercado chino, pero esto no significa que el Sr. Andrés Iniesta se unirá al club como jugador", ha añadido en una nota.

Así las cosas, según ha adelantado la Cadena Ser, Iniesta jugará la próxima temporada en el Vissel Kobe, equipo japonés por el que firmará tres temporadas. La ha llevado personalmente Hiroshi Mikitani, CEO de Rakuten, y se ha cerrado este fin de semana con motivo del Clásico.

El manchego cobrará alrededor de 25 millones de euros, cantidad idéntica a la que le ofrecían en China.