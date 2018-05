El Barça guarda silencio "por respeto al jugador, al club y a la institución"

Barcelona, 14 may (EFE).- El Barcelona, por medio de su portavoz Josep Vives, no ha querido responder al duro comunicado emitido hace unos días por el Atlético de Madrid sobre el caso Antoine Griezmann y ha señalado que no va a realizar "ningún comentario por respeto al jugador, al club (rojiblanco) y a la institución".

Vives ha recordado que el delantero es "un jugador del Atlético" y que el club azulgrana mantiene "una magnífica relación con el Atlético de Madrid y es muy importante mantenerla e incluso mejorarla".

"Por eso no hablaremos más ni de Griezmann ni de nadie", ha destacado.

Hace unos días, el Atlético de Madrid, por medio de su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marin, emitió un duro comunicado contra la entidad azulgrana después de que aparecieran nuevos rumores sobre la posibilidad de que el Barcelona pagara la cláusula de rescisión del francés (100 millones de euros) para formalizar su contratación.

"Estamos hartos de la actitud del Barcelona. Que un presidente, un jugador y un directivo del mismo club hablen de la forma en la que lo hacen del futuro de un jugador con contrato en vigor y a pocos días de jugar una final de competición europea me parece una absoluta falta de respeto hacia el Atlético de Madrid y hacia todos sus aficionados", dijo.