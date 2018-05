Messi: "Me gusta Griezmann, es uno de los mejores ahora mismo"

Barcelona, 20 may (EFE).- Tras el último encuentro de la temporada con el Barcelona, el argentino Lionel Messi reconoció que le gustaría que el jugador francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, de quien ha dicho que "es uno de los mejores ahora mismo", jugara el próximo curso en su equipo.

"Me gusta Griezmann, es uno de lo mejores ahora mismo. Se está hablando mucho de él, no sé si está fichado o no, pero estamos encantados de que vengan los mejores jugadores, y Griezmann lo es", dijo en declaraciones a la emisora RAC 1 tras el encuentro contra la Real Sociedad disputado en el Camp Nou (1-0).

El delantero argentino también valoró la temporada del Barcelona que, en su opinión, fue "muy buena" a excepción del tropiezo contra el Roma en los cuartos de final de la Liga de Campeones .

"Ha sido una temporada muy buena, hemos vuelto a ganar la Liga y la Copa del Rey, que es lo que queríamos. Queda la espina de la Champions por cómo la perdimos y porque teníamos una ventaja importante, pero la temporada es muy buena más allá de aquella derrota", zanjó.