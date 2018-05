A Yerry Mina "no se le pasa por la cabeza" salir del Barça

Barcelona, 24 may (EFE).- El central colombiano Yerry Mina (Guachené, 1994) ha asegurado que "salir del Barça no es algo" que pase por su cabeza, porque quiere triunfar en el club azulgrana, aunque admite que "no es fácil".

"El Barça es el mejor equipo del mundo y siempre te exige ganar, pero es un bonito reto", ha dicho el defensa, en una entrevista que publica el rotativo barcelonés 'Mundo Deportivo', antes de su incorporación a la selección de su país.

Mina llegó al Barcelona en el mercado invernal procedente del Palmeiras brasileño y apenas ha contado para el técnico Ernesto Valverde. En total ha jugado 370 minutos, divididos en cinco partidos de Liga y siete minutos en una aparición en la Copa del Rey.

Admite el central que ha sido "un poco difícil" el cambio del fútbol brasileño al español. "Sabemos que el fútbol en Sudamérica es más lento y acá todo es más rápido, más dinámico", ha dicho Mina, quien insiste en que "los inicios no son fáciles", pero está convencido de que "trabajando los frutos acaban llegando".

"El Barça es más de lo que imaginaba", dice el de Guachené, que considera que jugar en este club "es lo mejor" que le ha podido pasar y lo está disfrutando al máximo.

"Estoy feliz aquí y por mi cabeza no pasa irme de aquí. Quiero hacer historia y quiero ganarme al míster, a mis compañeros, a los directivos y a mi hinchada, que la quiero mucho", comenta Yerry Mina.