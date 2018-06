Umtiti renueva con el Barça; Lenglet tiene una reunión pendiente con Machín

El central francés Samuel Umtiti ha renovado su contrato con el FC Barcelona para las cinco próximas temporadas, un acuerdo que será rubricado mañana en Barcelona con la presencia del jugador, según ha anunciado la entidad azulgrana.



Con la renovación del francés, la continuidad de Lenglet en el Sevilla podría estar más cerca, aunque por el momento, nada ha cambiado. El plan establecido por el zaguero galo y su entorno sigue su cauce, tal y como viene informando ESTADIO Deportivo a lo largo de las últimas semanas. "Lenglet está de vacaciones y no decidirá hasta que hable con su nuevo míster", aseguró a ESTADIO Deportivo su representante Gregory Dakad la semana pasada, quien comentó que no puede controlar las informaciones procedentes de Barcelona que día tras otro aseguran que el todavía zaguero sevillista está muy cerca del conjunto culé: "No hay novedades, la idea sigue siendo la misma y queremos respetar al Sevilla".



El central francés, que llegó al Barcelona en el verano de 2016 procedente del Olympique de Lyon, se ha convertido en un jugador determinante en el eje de la defensa donde ha formado una gran pareja de centrales junto con Gerard Piqué.

La cláusula de rescisión de su contrato (60 millones de euros) y su juventud (24 años) le habían convertido en objeto de deseo de los grandes clubes europeos hasta el punto de que el Barça tenía como prioridad renovar su contrato y blindarlo antes del inicio de la próxima temporada.

Umtiti, francés pero de origen camerunés (Yaundé, 14 noviembre de 1993), llegó al Barcelona en julio de 2016, después de que la entidad azulgrana pagara 25 millones de euros al Olympique de Lyon. Firmó un contrato de cinco temporadas, que ahora se ha ampliado.

El defensa azulgrana destaca por su capacidad física y técnica; es un central rápido, con un buen juego aéreo y con buena salida de balón.