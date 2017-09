Jonny: No luchamos contra el Deportivo, sino contra nosotros mismos

Vigo, 15 sep (EFE).- El defensa del Celta de Vigo Jonathan Otto "Jonny" ha asegurado hoy que su equipo no lucha contra el Deportivo ni contra ningún otro equipo en concreto, sino que lo hace contra todos para "intentar quedar lo más arriba posible".

"Nosotros no luchamos contra el Deportivo ni contra nadie. Luchamos contra nosotros mismos porque queremos entrar de nuevo en la UEFA, quedar lo más arriba posible", ha dicho hoy Jonny en alusión a unas declaraciones del presidente del Deportivo, Tino Fernández, quien ayer, durante su intervención en el foro de Radio Coruña-Cadena Ser, dijo que su equipo aspiraba a quedar "por encima" de los celestes al finalizar la liga 2017-18.

"Que el presidente del Deportivo diga eso es bueno para nosotros porque quiere decir que estamos por delante de ellos. Nosotros intentaremos ponérselo lo más difícil posible", apuntó el internacional sub-21, quien recordó que "hace años" que el Celta queda por encima del conjunto coruñés.

Después de sumar su primera victoria del curso ante el Deportivo Alavés, el Celta visitará este lunes al Espanyol en Cornellá-El Prat, un campo "difícil" en el que lograron ganar la pasada campaña con goles de Rossi y Pione Sisto "en los últimos minutos".

"Es un campo que siempre nos cuesta mucho. Tendremos que empezar al cien por cien para puntuar", indicó Jonny, quien destacó la importancia de no encajar en el último partido: "Ya iba siendo hora porque en los dos primeros partidos encajamos muchos goles".

Reconoció que le "costó" coger la forma por iniciar más tarde que sus compañeros la pretemporada, y habló del crecimiento que viene experimentado el Celta en las últimas semanas.

"Estamos en el buen camino. Hubo un gran cambio con la llegada del nuevo cuerpo técnico y también llegaron algunos refuerzos que necesitan su periodo de adaptación. Poco a poco vamos a más", concluyó.