Pione Sisto: "Ante el Eibar mejoré mi rendimiento"

Vigo, 25 Sep (EFE).- El internacional danés Pione Sisto se mostró este lunes "contento" por su actuación individual en Ipurúa, en donde fue decisivo para la victoria del Celta de Vigo ante el Eibar (0-4) con un gol y dos asistencias.

"Creo que ayer mejoré mi rendimiento. Fui un poco más agresivo de lo que lo suelo ser y además pude ayudar al equipo con varias asistencias. Estoy muy contento por mi partido y por la victoria. Marcamos cuatro goles y acabamos con la portería a cero, eso siempre es importante", declaró el centrocampista en rueda de prensa.

El colegiado del choque, el andaluz Fernández Borbalán, le concedió el segundo tanto pese a que su compañero Sergi Gómez lo celebró como si fuese suyo. Preguntado por si fue el autor de ese gol, el danés respondió: "No vi la jugada del gol, estaba lejos, pero Sergi es mi compañero y le creo. Lo importante es que acabó en gol, da igual quien marcó".

Para el extremo, los goles en acciones a balón parado ante el Eibar no son casualidad porque, según dijo, trabajan "mucho" la estrategia con Juan Carlos Unzué, un técnico con métodos "diferentes" a los de Eduardo Berizzo.

"Con Berizzo era más uno contra uno, jugar ofensivo. Ahora son jugadas más tácticas, buscamos más salir con el balón desde atrás. Se analiza mucho la información antes de cada partido", explicó Sisto, quien pide "tiempo" para asimilar los nuevos conceptos.

"La plantilla es casi la misma. ¿Por qué no podemos continuar con la progresión de los últimos años? Sólo hay que adaptarse a la filosofía de juego que quiere el nuevo cuerpo técnico y eso solo se consigue con tiempo", concluyó.